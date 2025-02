Nuevo golpe a los propietarios: no podrán cobrar el seguro de impago del alquiler hasta que los okupas sean desalojados

El decreto social acordado por el Gobierno y Junts ya lleva varios días en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado. La revalorización de las pensiones conforme al IPC, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, hogares y empresas afectados por la DANA, las ayudas al transporte público o las ayudas a los afectados por el volcán de La Palma son algunas de las medidas aprobadas y conocidas por todos.

Sin embargo, hay otras de la que no se conocían todos los detalles. Entre las medidas aprobadas en el decreto social se volvió a incluir la paralización de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa habitacional, es decir, ningún okupa e inquiokupa vulnerable, tenga o no sentencia judicial firme en contra, podrá ser desahuciado. Estas medidas de protección en situaciones de vulnerabilidad en materia de vivienda fueron introducidas en el Real Decreto-ley 11/2020 durante la pandemia y se mantendrán, mínimo, hasta final de año.

La línea de avales, compensación a los propietarios

Para compensar a los propietarios se incluyó el siguiente texto: "La posibilidad de solicitar hasta el 31 de enero de 2026 compensación por parte del arrendador o propietario". La compensación consiste en que el Gobierno va a crear un fondo de garantías públicas para compensar a los caseros, es decir, se introduce una línea de avales del Estado para proteger a los propietarios frente a impagos. El fondo también se hará cargo de los desperfectos en la vivienda que puedan generar los arrendatarios morosos u okupas, así como de los suministros no sufragados, pero tiene otra cara que ha explicado Sergio, un agente inmobiliario en un vídeo de TikTok.

Los requisitos que tienen que cumplir los propietarios para cobrar el aval

Este aval o seguro de impago de alquiler únicamente será para aquellos propietarios que alquilen a personas menores de 35 años y/o vulnerables. También deben hacerlo respetando el índice de alquiler. Si no se cumplen estas dos premisas no se podrá optar a esta compensación. Sin embargo, según este especialista este aval no se puede cobrar al momento: "Lo que no te cuentan sobre este aval es que deberá solicitarse el cobro seis meses después de recuperarse la vivienda".

El agente pone un ejemplo para explicar mejor la situación: "Le alquilas a un vulnerable, a precio de índice, se convierte en inquiokupa y como es vulnerable no le puedes echar en cuatro meses y en seis meses después de hacerlo podrás hacer la solicitud del aval. Ojo, la solicitud, que ya veremos cuando pagan", revela. Es decir, mientras el inquiokupa no abandone el piso el propietario deberá seguir cargando con todos los gastos que el que fuera inquilino no quiere afrontar.

El sistema de avales aún no está en vigor

Otro de los puntos negativos es que el nuevo sistema de avales no entrará en vigor de inmediato, ya que deberá ser aprobado en los siguientes seis meses por parte del Gobierno de España. Simplemente se ha acordado crearlo para poder compensar a los propietarios, pero aún no está en marcha.

Asociaciones de propietarios como Aprovij tienen claro que esto es insuficiente y lo hicieron saber con un comunicado que incluye lo siguiente: "No aceptaremos migajas en forma de compensaciones insuficientes y con requisitos abusivos. La única solución justa es devolver a los propietarios el control de sus viviendas".