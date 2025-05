El nutricionista Luis Zamora explica la regla del 4x4 para conservar los alimentos: “Si tenemos dudas…”

Guardar los alimentos en la nevera es algo tan habitual como peligroso si no se siguen las instrucciones adecuadas. Sin embargo, haciéndolo de manera correcta es ideal para poder alargar la vida de los alimentos y no tener que consumirlos de manera inmediata. La propia Organización Mundial de la Salud (OMS) da varios consejos sobre ello: "No debemos guardar la comida cocinada en la misma olla donde hemos cocinado, ya que al tener aluminio se acelera el proceso de oxidación que puede afectar a algunas propiedades de los alimentos. Los alimentos cocinados deben estar bien envueltos, en envases o recipientes que queden cerrados correctamente. Deben ir separados en diferentes baldas de los alimentos crudos y así evitaremos la contaminación cruzada directa".

Más allá de la forma de introducirlos en el frigorífico, otro tema importante son las condiciones y el tiempo que pueden estar en el mismo. Sobre este tema también hay muchas dudas. El nutricionista Luis Alberto Zamora explicó cómo hacerlo de manera adecuada a través de un vídeo que compartió en Instagram de su intervención en el programa de radio 'Atrévete'. Responde a una pregunta muy simple: "¿Cuánto aguantan los alimentos en la nevera y en el congelador?". Lo hace a través de la regla 4x4.

Esta es la regla 4x4 para conservar alimentos

El nutricionista lo explica de una forma "para que se nos quede en la memoria": "La regla 4x4 significa cuatro horas a más de cuatro grados". Explica que pasa cuando se supere eso: "Es cuando debemos empezar a mirar los alimentos y ver si hay que tirar algo". Tras ello, empieza a explicar las cosas que, si han pasado más de cuatro horas, han estado a más de cuatro grados se deben tirar y podemos tener dudas, se deben tirar: "Las carnes crudas y pescados que son muy perecederos lo mejor es no jugársela y tirarlos"

No son los únicos alimentos: "Frutas y verduras que estén cortadas y listas para consumir, las típicas ensaladas que nos compramos que están listas para comer también irían a la basura". También otro alimento muy utilizado en las casas españolas: los huevos. Por este motivo: "Porque la variación de temperatura ha hecho que, seguramente, se condense la humedad en la cáscara como pequeñas gotitas, haya pasado hacia dentro esa humedad y haya arrastrado la posible salmonela", revela.

"Los restos o las sobras de comida en un túper también deberían ir fuera", afirma sin contemplaciones. También deben seguir el mismo camino algunos quesos: "Los frescos tipo Burgos, queso blandos y demás también". Tras ello, valora otro punto de conflicto como los bricks: "Todo lo que sean bricks abiertos, sean leche, zumo... si han pasado más de cuatro horas y no sabemos si hemos estado por debajo de cuatro grados, no hay que tirar comida, pero en este caso te evitas muchos sustos".

¿Qué puedo quedarme?

Según su explicación parece que hay que tirar todo, pero no es así, hay excepciones: "Puedo quedarme los bricks, si están sin abrir, encurtidos, que como están en ácido se conservan bastante bien, las mermeladas, salvo que te ponga expresamente que necesita frío, la fruta y verdura que está entera y los yogures". Explica una particularidad sobre este último alimento: "Aunque necesiten frío para mantener el efecto probiótico, esas bacterias, si han estado un tiempo de unas seis horas, se pueden comer".

Aunque advierte: "No tendrán efecto probiótico". Explica que es sencillo ver si están malos los yogures: "Es de lo poco que si lo abres y huele fatal no te lo comes". Pide que esto sea una excepción: "No nos fiemos nunca del olor porque muchas cosas están malas y no huelen mal".

¿Qué pasa con el congelador?

"Esto es lo típico que la gente llama al seguro y pregunta por su caja de gambones", bromea antes de explicarlo. El consejo es sencillo: "Si está medio lleno, aguanta 24 horas". Eso sí con un condicionante: "Si no lo has estado abriendo". "Si está lleno, 48 horas", afirma. Anuncia el motivo de la diferencia: "Los frigoríficos y los congeladores cuanto más llenos estén, más aguantan ese frío". Concluye con un último consejo: "Lo ideal es que miremos si los alimentos están duros, si viene ese hielo y que al tocarlos no están calientes".