El objeto que perjudica la energía vital de tu habitación, según el Feng Shui

Dormir bien no solo depende de tener un buen colchón o de mantener una rutina regular antes de acostarse, el entorno puede jugarte malas pasadas sin que te des cuenta. En esta búsqueda constante del sueño perfecto, el Feng Shui, la filosofía china dedicada a armonizar los espacios, está cobrando cada vez más protagonismo en hogares de todo el mundo.

Muchas personas madrugan sintiéndose tan cansadas como la noche anterior; otras notan una inquietud difícil de definir o sienten que el descanso no es pleno. Para el Feng Shui, el diagnóstico suele estar en un pequeño detalle, a menudo pasado por alto.

No se trata de una planta fuera de lugar, ni del móvil siempre encendido. Sorprendentemente, hay un objeto inocente que, lejos de ayudarte, puede convertirse en el mayor enemigo de tus noches tranquilas.

Quienes siguen las enseñanzas del Feng Shui advierten que, pese a su función habitual, este elemento introduce vibraciones contrarias al descanso. Su mera presencia activa la mente y puede generar ansiedad, recordándonos que el tiempo avanza, incluso cuando intentamos desconectar.

El reloj es para el Feng Shui el causante del desequilibrio energético en el dormitorio. Su tic tac, las luces constantes o simplemente la sensación de contar los minutos pueden generar tensión, evitándonos hundirnos en un sueño reparador.

El mensaje de esta tradición es claro: reserva los relojes para otras zonas de la casa y, en el dormitorio, apostar por alternativas menos invasivas, como los despertadores con alarma suave y sin luces.