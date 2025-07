Una mujer compra una vivienda con okupas dentro y se enfrenta a ellos: “Tiene muchas ayudas y viene a vacilarme”

Comprar una casa es una decisión clave en la vida, especialmente para aquellas personas que no tienen ninguna propiedad más y que emplean sus ahorros en ella. Sin embargo, hay personas que lo utilizan para hacer negocio y aumentar su patrimonio gracias al mercado. Una de las opciones que algunos están utilizando para comprar a un precio menor es hacerlo con viviendas con okupas dentro, que, aunque parezca mentira, hay más de 20.000 a la venta.

Un estudio de Idealista revela que un 2,6% de todas las viviendas que hay en venta en España tienen okupas dentro. No son solo números, también hay casos reales como el de Naiara. Ella compró una casa con propietarios deudores, es decir, con inquiokupas con la antigua propiedad. Un mes y medio después de la compra y viendo que no se marchaban, decidió ir hasta la puerta de la vivienda para hablar con ellos, un matrimonio, directamente.

Se planta ante sus okupas

"Vengo a hablar con los inquiokupas, que nunca he hablado con ellos en persona, si por WhatsApp y son muy chulitos. A ver que me encuentro", introducía el vídeo. Su objetivo era claro: "A intentar echarlos de la casa". Tocó la puerta y al ver que abrían, disparó con fuerza desde el inicio: "Hombre, por fin podemos hablar". Desde dentro se realizó una pregunta: "¿Qué haces aquí?". Su respuesta fue clara: "Intentar hablar contigo y darle una solución a este problema".

"Tienes que hablar conmigo y por teléfono me cuelgas. Sabes que he comprado la casa y la necesito", explicaba Naiara. La mujer okupa no se cortaba: "Estamos viviendo nosotros". Ante eso, la propietaria explota: "Tu marido trabaja en el ayuntamiento y tu cobras una ayuda mínima vital. No me toquéis los cojones". Tras ello, le lanza un serio aviso: "O te vas de la casa en una semana o vamos a hablar de diferente forma".

Un enfrentamiento cara a cara

Aunque no se llega a ver a la okupa, sí su mano y están a centímetros. La tensión sube mientras no cesa el enfado de Naiara: "Tienes mucha cara viviendo en casa de los demás". También alega que no es la única opción de la okupa para vivir: "Tienes a tu madre y mogollón de ayuditas por ahí". La conversación acaba con la repetición del aviso: "Tienes una puta semana, me da igual lo que digas. Eres una payasa". La respuesta final del okupa, esta vez el hombre es la siguiente: "La casa es nuestra, anda tira".

Tras ello, Naiara se gira a cámara para dar más datos sobre la situación: "Está cobrando la tía que le dan bonos para comprar en el supermercado, los pañales para los críos, que tienen cuatro. Que no se pongan tanto si no pueden mantenerlos". Vuelve a mostrar su hartazgo en el final: "Encima viene a vacilarme, llevan 15 años viviendo en la casa sin pagar, por toda la jeta, regalándoles nosotros la vida a esta peña. Flipo". Mientras se marcha, el okupa vuelve a lanzar otro mensaje: "Fuera de aquí, guarra", lo que lleva a un enfrentamiento con el que acaba el vídeo. Una situación límite.