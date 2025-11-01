El órdago de Lidl a las farmacias para acabar con el dolor de espalda y cuello: a la venta por 19,99 euros

La guerra por el bienestar en casa tiene un nuevo contendiente, y llega desde el supermercado. Lidl ha decidido plantar cara a las molestias musculares más comunes con una almohadilla térmica para espalda y cuello, un aparato de su marca Vitalcontrol que se comercializa a un precio de 19,99 euros. Con esta estrategia, la cadena alemana busca consolidar su posición en un mercado cada vez más competido, el del cuidado personal doméstico.

De hecho, este tipo de lanzamientos suponen un desafío directo a las tiendas especializadas. Al ofrecer tecnología de uso cotidiano a precios muy bajos, las grandes superficies logran democratizar el cuidado personal, acercando al gran público soluciones que hasta hace poco requerían una inversión mucho mayor y estaban reservadas a catálogos más específicos.

En este sentido, el dispositivo no escatima en prestaciones técnicas a pesar de su coste ajustado. El corazón de la almohadilla es su potencia de 100 W, una característica diseñada para garantizar un calentamiento rápido y eficaz de la zona a tratar. El objetivo es que el usuario sienta un alivio casi inmediato, sin largas esperas para que el aparato alcance la temperatura deseada.

Un diseño centrado en la comodidad y el uso diario

Asimismo, la experiencia de uso se puede personalizar al detalle gracias a un control electrónico que permite elegir entre seis niveles de temperatura distintos. Esta flexibilidad es clave para que cada persona pueda adaptar la intensidad del calor a su sensibilidad o al tipo de dolencia que pretende aliviar en cada momento.

Por otro lado, la seguridad es un pilar fundamental en el diseño del producto. Para evitar cualquier riesgo derivado de un uso prolongado, el aparato incorpora un sistema de apagado automático que lo desactiva transcurridos 90 minutos de funcionamiento ininterrumpido. Este mecanismo de protección aporta una considerable tranquilidad, sobre todo si se utiliza durante momentos de relajación.

Además, para asegurar que el calor se aplica de forma correcta y constante, la almohadilla cuenta con un cinturón abdominal y un cierre de velcro en la zona del cuello. Estos elementos garantizan un ajuste preciso y estable, permitiendo que permanezca fija sobre el cuerpo sin necesidad de sujetarla con las manos. Sus dimensiones, de aproximadamente 62 por 41 centímetros, están pensadas para cubrir una amplia superficie corporal.

Finalmente, el mantenimiento del dispositivo se ha simplificado al máximo. Su material de poliéster, descrito como extrasuave y transpirable, es apto para la lavadora en programas delicados a 30 °C, gracias a un interruptor extraíble. Este detalle facilita enormemente su higiene y conservación, un punto práctico para un producto de uso recurrente.