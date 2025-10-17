Pensaba que era solo mala postura… pero el dolor de espalda escondía un diagnóstico devastador

Clare Sacco, de Newcastle, Inglaterra, pensó que el dolor en su hombro derecho y espalda era consecuencia de pasar muchas horas frente al ordenador. Pero en marzo de 2023, durante una revisión médica rutinaria, recibió una noticia que cambiaría su vida: el cáncer de mama que había superado años atrás había regresado y se encontraba en fase cuatro, con tumores en el hígado y los pulmones.

Clare había sido diagnosticada por primera vez en 2019, a los 25 años, tras encontrar un bulto en su pecho mientras se duchaba. Tras someterse a quimioterapia, radioterapia y cirugía, recibió el visto bueno de sus médicos y creyó que esa etapa había quedado atrás. Sin embargo, cuatro años después, los tumores reaparecieron y comenzaron a presionar un nervio que conecta el hígado con el hombro, provocando el dolor que inicialmente atribuyó a una mala postura.

Tras el impacto inicial, Clare decidió transformar su enfoque vital. Creó una “lista viva” —como ella la llama— con experiencias que desea cumplir, evitando el término “lista de deseos”. Ya ha completado una cuarta parte de ella, incluyendo actividades como simulacros de extinción de incendios, y sueña con hacer snorkel en la Gran Barrera de Coral en Australia.

Además, fundó la organización benéfica Embers, que brinda apoyo a adultos jóvenes con cáncer incurable. Clare afirma que el diagnóstico le ha enseñado a valorar los pequeños momentos, a rodearse de personas que suman y a vivir cada día con intensidad. Aunque no existe cura para su enfermedad, mantiene una actitud positiva y continúa con el tratamiento, decidida a demostrar que se puede vivir plenamente incluso con un diagnóstico terminal.