Lidl desata la locura: su nuevo alcoholímetro por 8€ no se vende online y tiene las horas contadas

Soplar unos segundos en la boquilla, esperar una breve señal acústica y consultar el resultado. Ese es el sencillo proceso que promete el nuevo alcoholímetro digital de la marca EASYmaxx. El dispositivo muestra la tasa de alcoholemia en una pantalla LCD retroiluminada, un veredicto que aparece de forma casi instantánea. Su rango de medición es, además, bastante amplio, ya que abarca desde 0,0 hasta 1,9 gramos por litro (g/l), cubriendo con holgura los límites legales establecidos para la conducción en España.

Asimismo, la portabilidad es una de sus bazas principales. Con unas dimensiones de 9,5 x 3,7 x 1,5 centímetros y un peso pluma de apenas 23,8 gramos, el aparato ha sido diseñado para un transporte cómodo y discreto. Su tamaño compacto permite guardarlo sin problemas en la guantera del coche, en un bolsillo o en cualquier bolso, mientras que la correa de mano incluida en el paquete facilita su manejo y previene caídas accidentales.

En este contexto, la cadena de supermercados Lidl es la responsable de poner este dispositivo al alcance de los consumidores con una agresiva campaña de lanzamiento. El precio de venta al público será de 7,99 euros, lo que supone una rebaja del 20 % sobre su coste habitual de 9,99 euros. La promoción estará vigente únicamente hasta agotar existencias, por lo que su disponibilidad dependerá del interés que suscite entre los clientes.

Los detalles de una promoción exclusiva

De hecho, la oportunidad para adquirir este alcoholímetro a precio reducido arrancará el próximo lunes 27 de octubre. La estrategia comercial de la compañía alemana se centrará por completo en la venta física, ya que la oferta no estará disponible en su canal online. Por tanto, los interesados deberán acudir personalmente a alguno de los establecimientos de la cadena para poder hacerse con uno de estos aparatos de autodiagnóstico.

En definitiva, la propuesta de Lidl busca ofrecer una herramienta práctica que contribuya a la tranquilidad de los conductores. El producto se entrega completamente listo para su uso desde el primer momento, pues el fabricante ha incluido las dos pilas AAA necesarias para su funcionamiento, un detalle que subraya la vocación funcional del dispositivo. Así, el alcoholímetro está operativo con las baterías incluidas en la propia caja, sin necesidad de realizar ninguna compra adicional.