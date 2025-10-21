Ordenan la retirada inmediata de juguetes y pelotas de una popular plataforma por riesgo de asfixia en niños

El sistema de alerta rápida de la Unión Europea para productos no alimentarios peligrosos (Safety Gate) ha informado de la retirada de varios juguetes y pelotas saltarinas a la venta en la plataforma Temu por suponer un riesgo de asfixia para los niños pequeños, informa Facua.

Los productos, procedentes de Chima, incumplen la normativa europea al no incluir en su embalaje las advertencias de edad obligatorias. Esta omisión puede llevar a que a un niño pequeño reciba el juguete, se lo lleve a la boca y sufra un atragantamiento.

Entre los artículos afectados están unas bolsas de plástico que contienen 30 piezas de colores con forma de tortugas (número de lote 20240830), otras bolsas con 10 juguetes pequeños con forma de pollitos (número de lote AF-06) y un juego de pelotas saltarinas de varios colores (número de lote 6245050573).

Riesgo de asfixia en niños FACUA

Ninguno cumple con los requisitos de la Directiva de seguridad de los juguetes y la norma europea pertinente EN 71-1. Por ello, se ha ordenado su retirada inmediata del mercado.