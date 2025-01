El Papa luce como Los Simpson en un mural de Milán

“¡Alto! ¡Stoj!” (¡Detente!) es la advertencia que apareció en las paredes de Milán en el nuevo y excepcional mural del famoso artista pop aleXsandro Palombo, conmemorando el 80.º aniversario de la liberación de Auschwitz-Birkenau con su revolucionario estilo Simpsons-NEVER AGAIN. Con los rasgos distintivos de su arte pop, el artista celebra a tres de los últimos testigos italianos de la Shoah que sobrevivieron a Auschwitz: Liliana Segre, Sami Modiano y Edith Bruck, inmortalizados junto al Papa Francisco en versión Simpson. El artista responde a la urgencia con una obra poderosa de concienciación contra el antisemitismo, la ideología del odio que continúa afectando a los judíos y que tiene raíces que se remontan a tiempos antiguos, alrededor del 400 a.C.

Jeffrey Demsky, el reconocido profesor estadounidense de Historia y Política del San Bernardino Valley College, especializado en representaciones culturales del Holocausto en la sociedad contemporánea estadounidense, declaró:“El antisemitismo es el odio más antiguo del mundo, y la estigmatización de los judíos sigue prosperando. Estas impulsos toman forma como memes en Internet, insultos en salas de chat y actos cotidianos de graffiti callejero y vandalismo".

Una escena completamente preparada

AleXsandro Palombo enfrenta esta realidad en “¡Alto! ¡Stoj!”. El mural conmemora el 80.º aniversario de la liberación de Auschwitz, pero también cuestiona si el tormento realmente ha terminado. Trabajando con su innovador estilo Simpsons-NEVER AGAIN, Palombo inmortaliza a tres sobrevivientes italianos vivos del campo. Un poco apartada del grupo, inserta una representación caricaturesca del Papa Francisco, equipado con una cruz procesional, una campana de mano y un cartel que confirma la omnipresencia del antisemitismo.

Sin embargo, nada en esta escena irreverente es casual. “¡Alto! ¡Stoj!” cuenta una desgarradora historia sobre la persistencia de la persecución. El artista presenta a los sobrevivientes con seriedad, situándolos bajo una representación de la puerta principal de Auschwitz. Sus miradas y posturas indican molestia. Vestidos con uniformes de prisioneros y chalecos antibalas, se recuerda a los espectadores que los sobrevivientes del Holocausto siguen siendo prisioneros del antisemitismo. De hecho, la postura y el motivo del Papa reconocen directamente esta vulnerabilidad.

Mural AleXsandro Palombo

“¡Alto! ¡Stoj!” es una dramatización cultural del Holocausto en clave de arte pop, una modernización visual del recuerdo que Palombo también aportó en su serie “No Racism, No Anti-Semitism”. Su técnica sensacionalista amplía los esfuerzos anteriores relacionados de Boris Lurie, como “Saturation Painting” y “Railroad Collage”, así como “It’s the Real Thing (Self Portrait at Buchenwald)” de Alan Schechner. El tableau de Palombo puede evocar de manera similar las obras de Roy Lichtenstein y Andy Warhol, especialmente su habilidad compartida para usar diseños efímeros y destacar verdades eternas”, concluyó Jeffrey Demsky.

¿Qué representa este mural?

El trabajo de Demsky, Nazi and Holocaust Representations in Anglo-American Popular Culture, 1945-2020: Irreverent Remembrance, es un ensayo importante que analiza las representaciones sensacionalistas del nazismo y el Holocausto en los discursos culturales y políticos angloamericanos. Reconociendo que esta historia está cada vez más alejada de la vida contemporánea, explica cómo las representaciones irreverentes pueden ayudar a revitalizar la historia para las nuevas generaciones de estudiantes. Abarcando 75 años de actividad transatlántica, el trabajo erige categorías opuestas de “memoria constructiva y destructiva”, proporcionando a los académicos un nuevo marco para comprender esta historia y su historización (Cham, Suiza: Palgrave Macmillan, 2021).

En el nuevo mural de Palombo, el Papa Francisco es retratado caminando con un cartel en el pecho que dice “el antisemitismo está en todas partes” y con una mano agita una campana para alertar al mundo contra la propagación del antisemitismo, el negacionismo y la ideología hiper-racista que abruma a los judíos. La escena también incluye la señal “¡Alto! ¡Stoj!”, un cartel de detención con un símbolo de calavera y huesos cruzados, presente en todo el campo de concentración de Auschwitz. La senadora vitalicia Liliana Segre, Sami Modiano y la escritora Edith Bruck, todos sobrevivientes de Auschwitz, son retratados con una mirada seria y brazos cruzados, vistiendo el típico uniforme de rayas de los campos de concentración y un chaleco antibalas con la estrella de David; sobre sus cabezas aparece la gran inscripción que se ha convertido en un símbolo de horror y engaño: “Arbeit macht frei”, el terrible y burlón lema que se encuentra en la entrada de Auschwitz y que resume la mentira de la trampa nazi.

La intención del artista

El artista responde a la urgencia y aborda la raíz del problema al crear una poderosa obra de concienciación contra el oscuro mal del antisemitismo, la ideología del odio que ha afectado a los judíos desde tiempos antiguos. Palombo nos plantea importantes preguntas y reflexiones, invitándonos a la acción y reacción en un momento histórico en el que la poderosa maquinaria de la propaganda antisemita y el negacionismo emplea cualquier lenguaje para infiltrarse en todo espacio público y privado, tanto real como virtual, individual y colectivo, para propagar el odio, el engaño y las mentiras de manera masiva y virulenta.

Los Simpsons se han convertido en uno de los sellos distintivos del arte pop de aleXsandro Palombo. En varias ocasiones, las obras de Palombo han sido compartidas por los mismos famosos autores estadounidenses de la serie animada más famosa de todos los tiempos, desde su legendario productor Al Jean, quien irónicamente escribió en X “No se preocupen, alguien fue despedido por este error” al publicar la noticia de la serie de obras creadas por aleXsandro Palombo sobre El Chapo y su esposa Emma Coronel, hasta el tuit de Carolyn Omine, la famosa guionista y productora ejecutiva de Los Simpsons, quien compartió el mural de Palombo creado en el Consulado Iraní en Milán, con Marge Simpson cortándose su icónico cabello en solidaridad con Mahsa Amini, la mujer iraní brutalmente asesinada por la Policía de la Moralidad iraní por no usar el hiyab correctamente.