Parece de lujo, pero es de Mercadona: el nuevo sérum que ya arrasa en el supermercado

Un efecto tensor inmediato, casi de película, que borra bolsas y ojeras en cuestión de segundos. Esta es la promesa del nuevo sérum de Mercadona, el Sisbela Reafirm, un producto que se ha colado en la cesta de la compra de muchos por un precio de apenas cinco euros. Su propuesta es ofrecer un rejuvenecimiento visible de la mirada para momentos puntuales, una solución cosmética de acción rápida para un día de especial cansancio o antes de un evento importante.

De hecho, el secreto de su eficacia no reside en un tratamiento profundo, sino en un mecanismo puramente físico. Su fórmula, basada en una combinación de magnesio y silicatos, crea una película invisible sobre la piel del contorno de los ojos. Al secarse, esta fina capa ejerce una tensión que alisa las arrugas de expresión y reduce la hinchazón de manera casi instantánea.

Para ello, la correcta aplicación es fundamental. Los fabricantes recomiendan usar una cantidad mínima de producto, similar a un grano de arroz, y distribuirla con toques suaves sobre la zona inferior del ojo. Es crucial no extender ni masajear la crema, sino dejar que actúe por sí misma para lograr ese potente efecto lifting que borra los signos de fatiga en minutos.

Un efecto de quita y pon: las claves de su uso

No obstante, es importante entender que no se trata de una solución a largo plazo. El efecto tensor, aunque puede durar varias horas, es completamente temporal. Desaparece en el momento en que el rostro se limpia con agua o desmaquillante, lo que confirma su naturaleza de recurso cosmético para ocasiones contadas. Por tanto, su función no es tratar el origen de las ojeras, sino disimularlas puntualmente.

En este sentido, el producto está pensado para un uso esporádico y no continuado. Sus creadores advierten de que no es apto para pieles sensibles, por lo que se debe tener precaución si se tiene tendencia a las reacciones cutáneas. El sérum se vende en un formato de cinco ampollas individuales de dos mililitros, un diseño pensado para garantizar su higiene y facilitar su uso como solución de emergencia.