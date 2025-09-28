Este es el queso de menos de 4 euros de Mercadona del que todo el mundo habla: está desapareciendo de las estanterías

Hay productos que, sin hacer mucho ruido, se afianzan en la despensa de miles de hogares hasta convertirse en un pilar del día a día. Es el caso del queso tierno de Hacendado, que ha logrado trascender la categoría de marca blanca para convertirse en un fijo en la cesta de la compra de los clientes de Mercadona. Su éxito no se basa en una campaña de marketing agresiva, sino en una fórmula sencilla y eficaz: un equilibrio entre calidad, versatilidad y un precio que lo hace accesible para cualquier bolsillo.

Uno de los pilares de su popularidad es, sin duda, su precio tan competitivo. Al mantenerse de forma habitual por debajo de los cuatro euros la pieza, se posiciona como una opción económica y recurrente para el consumo familiar. Esta accesibilidad permite que no sea un capricho ocasional, sino un ingrediente básico presente en desayunos, meriendas o cenas improvisadas, consolidando su presencia constante en el frigorífico.

Por otro lado, el valor que ofrece por ese coste reside en su cuidada composición. La clave de su sabor suave y su textura agradable está en una mezcla de tres leches pasteurizadas: vaca, oveja y cabra. Esta triple procedencia, unida a una maduración corta de aproximadamente una semana, le confiere un perfil gustativo poco intenso, una característica que lo hace perfecto para un público muy amplio.

La fórmula del éxito: sabor y conveniencia para el día a día

En este sentido, su condición de queso tierno lo convierte en un producto extraordinariamente polivalente en la cocina. Gracias a su consistencia, es ideal para fundir o cortar en lonchas finas sin que se desmorone. Esta facilidad de manejo lo hace perfecto para integrarse en bocadillos, ensaladas o platos más elaborados, adaptándose a cualquier necesidad culinaria sin complicaciones y aportando un toque de sabor que no enmascara al resto de ingredientes.

Asimismo, Mercadona ha sabido redondear la propuesta con un formato pensado para la comodidad del consumidor. El queso se comercializa por 3,88€ en una pieza de unos 325 gramos, ya cortada y envasada, de modo que está listo para su consumo inmediato. Este detalle, que ahorra tiempo y evita el desperdicio, se complementa con un perfil nutricional interesante, pues cada 100 gramos del producto aportan 363 kilocalorías y un notable contenido proteico de 21 gramos, convirtiéndolo en un aliado para completar la dieta diaria.