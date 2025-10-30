Una pareja abandona un avión tras reclamar que no se sirviesen estos alimentos a los que eran alérgicos: "Nos sentimos humillados y desprotegidos"

Una pareja británica fue obligada a abandonar un vuelo de KLM tras pedir que no se sirvieran productos con frutos secos debido a sus alergias graves. El incidente ha generado debate sobre los protocolos de seguridad alimentaria en vuelos comerciales.

Pretoria Drever, de 22 años, y su prometido Rhonan Kelly, de 25, fueron obligados a abandonar un vuelo de la compañía KLM con destino a Ámsterdam el pasado sábado. Según The Mirror y Yahoo News, ambos habían informado previamente a la aerolínea sobre sus alergias graves a frutos secos, incluyendo cacahuetes y almendras, y solicitaron que no se sirvieran productos que pudieran ponerlos en riesgo. Sin embargo, la tripulación se negó a modificar el servicio de catering y continuó repartiendo pasteles con almendras.

Pretoria explicó que habían rellenado el formulario de salud de KLM y llegaron con dos horas de antelación al aeropuerto de Edimburgo para alertar al personal. “No pedimos que retiraran todos los frutos secos del avión, solo que no los sirvieran cerca de nosotros”, declaró. La tripulación les respondió que no podían garantizar un entorno libre de alérgenos y que debían abandonar el vuelo si no se sentían seguros.

El vuelo formaba parte de una escapada de dos noches a Ámsterdam para celebrar el cumpleaños de Rhonan y su reciente compromiso. Tras ser escoltados fuera del avión, la pareja no pudo recuperar el coste del viaje ni reprogramar el vuelo. “Nos sentimos humillados y desprotegidos”, dijo Pretoria. El incidente ha sido ampliamente compartido en redes sociales, donde muchos usuarios han criticado la falta de sensibilidad de la aerolínea.

En un comunicado, KLM explicó que no puede garantizar que sus vuelos estén libres de alérgenos y que los pasajeros con alergias deben tomar precauciones adicionales. “Lamentamos cualquier inconveniente, pero la seguridad de todos los pasajeros es nuestra prioridad”, señaló la aerolínea. Yahoo News ha señalado que esta política ha sido criticada por asociaciones de pacientes con alergias, que reclaman protocolos más flexibles y formación específica para la tripulación.

Expertos en salud pública han señalado que las aerolíneas deben equilibrar la seguridad alimentaria con la inclusión de pasajeros con condiciones médicas. En Reino Unido, varias aerolíneas permiten solicitar vuelos sin frutos secos, pero no todas lo garantizan. El caso de KLM ha reavivado el debate sobre si debería existir una normativa internacional para proteger a personas con alergias graves durante el transporte aéreo.

Pretoria y Rhonan han iniciado una campaña en redes sociales para exigir que KLM revise sus protocolos y permita zonas libres de alérgenos en sus vuelos. “No queremos que nadie más pase por lo que nosotros vivimos”, afirmaron. La historia ha sido recogida por varios medios británicos y ha generado apoyo entre asociaciones de pacientes, que piden mayor sensibilidad y adaptación por parte de las aerolíneas.