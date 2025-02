Las personas emocionalmente inteligentes usan dos frases simples para ignorar los comentarios hirientes

Cada persona es única, con una personalidad y una forma de ver el mundo que influye en cómo interactúa con los demás. Mientras que algunos individuos son más resilientes y tienen una gran capacidad para mantener la calma ante situaciones difíciles, otros son más influenciables y reaccionan de manera impulsiva ante críticas o comentarios negativos. Estas diferencias son parte de lo que hace tan complejas nuestras relaciones interpersonales. Mientras unos pueden dejar pasar rápidamente un mal comentario, otros pueden sentirse heridos o desbordados por ello.

Además, no todo el mundo tiene la misma capacidad de reacción frente a los comentarios perjudiciales. A menudo, las emociones toman el control y nos impiden pensar racionalmente, lo que nos lleva a decir cosas de las que luego nos arrepentimos. Es en estos momentos cuando la inteligencia emocional juega un papel fundamental, ya que nos permite gestionar nuestras reacciones y responder de manera más equilibrada y empática.

Las frases que usan las personas emocionalmente inteligentes

1. "Ellos qué saben"

Imagina que alguien hace un comentario imprudente hacia ti. Puede ser un desconocido, un colega o incluso un miembro de la familia. A medida que sientes que tus emociones comienzan a desbordarse, repite para ti mismo: "Ellos qué saben."

Esta frase te recuerda que la persona que te está criticando no sabe cómo es tu vida, no sabe lo que sientes ni lo que has vivido. Al recordarte esto, no se trata de menospreciar al otro, sino de comprender que no tienen la misma perspectiva que tú. Si la tuvieran, es probable que no habrían dicho lo que dijeron. Esto reduce el impacto emocional de la situación y evita que lo tomes de manera personal.

2. "Yo no sé nada"

Por supuesto, habrá momentos en los que seas tú quien se apresure a juzgar una situación o a hacer un comentario impulsivo o poco amable. Pero así como no podemos saber cómo es la vida de otra persona desde su perspectiva, lo mismo aplica para nosotros. Así que, cuando sientas el impulso de decir algo hiriente, recuerda otra frase clave: "Yo no sé nada".

"Yo no sé nada" es un rápido recordatorio para practicar la empatía, una cualidad invaluable a la hora de construir relaciones. Recordar que no sabes lo que otra persona está viviendo te ayuda a conectar con ella y a construir puentes, en lugar de levantar muros.

Estas dos frases son maneras de recordarte que: