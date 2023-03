Los policías de Tenerife agredidos por los perros de un traficante presentan mordeduras en cabeza, brazos y piernas

Estas son las lesiones que sufren los policías agredidos por tres perros peligrosos cuando trataban de detener a su dueño por un presunto delito de tráfico de drogas en Granadilla de Abona (Tenerife):

Agente 1: herida incisa y sangrante por mordedura de perro en la cabeza y en mano, además de erosiones.

Agente 2: herida incisa por mordedura de perro en pierna derecha y erosiones.

A este respecto, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) que “de lo vertiginoso de los hechos, los agentes actuaron en todo momento dentro del marco legal establecido y con la progresión de medios adecuada. Aunque los perros no tienen culpa de la conducta delictiva y temeraria de su propietario, no se trataba de unas mascotas sin más, hablamos de perros de presa de gran envergadura, que corrían sueltos y sin bozal por la vía pública, lo que suponía en ese momento una clara amenaza, para los agentes y los ciudadanos que se encontraban en la zona”. “Así mismo – agrega-- celebramos que los perros presentan lesiones que son compatibles con la vida, ya que ninguno de los disparos alcanzó zonas vitales”.

También solicita que se investigue el accidente laboral conforme a la normativa de prevención de riesgos laborales y se dilucide un expediente de averiguación de causas que determine que las lesiones han sido producidas en acto de servicio.Y que los agentes sean sometidos a una vigilancia exhaustiva de enfermedades infectocontagiosas (especialmente aquellas que ponen en grave riesgo la vida) mientras se averigua la situación de profilaxis y vacunación de los perros". El presunto delincuente llevaba cinco perros, tres de los cuales atacaron a los policías, momento que aprovechó para intentar huir, lo que evitó un agente pese a la gran envergadura del individuo. Va a ser acusado de atentado por haber utilizado a los canes como elemento de agresión.

El sindicato ha tenido que salir al paso del Partido Animalista que ha hecho un relato de los hechos en los que acusa a los agentes de haber disparado a treses perros durante una operación para detener al citado individuo. Aseguraron que los agentes "comenzaron a disparar a bocajarro" a los animales cuando estos comenzaron a ladrar al ver a su propietario siendo apresado y aseguran que "no se aprecia si alguno de los perros llegó a morder a alguien en algún momento" ni si le acompañaban en la vía pública o fueron soltados a posteriori. Lo que se ha demostrado absolutamente incierto.

El PAM decía que "no son las formas" para actuar en una detención por lo que apuntaba que "urgen protocolos de actuación para las fuerzas de seguridad" ante este tipo de situaciones de modo que se puedan abordar "con sentido común" y no "a tiros".

Por su parte, el sindicato JUPOL denuncia que se ha producido un ataque indiscriminado contra los policías en las redes sociales. "Ataques ante los que, una vez más, ni la Dirección General de la Policía, ni el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se han pronunciado y ante las que nuevamente se ha dejado a los agentes de la Policía Nacional abandonados a su suerte y sin apoyo institucional. Desde el primer momento, nos hemos puesto a disposición de los policías, poniendo a su servicio todo el apoyo necesario, su gabinete jurídico y el gabinete psicológico. Estos hechos y otros similares se podrían evitar si desde el Gobierno, desde el Ministerio del Interior y desde la DGP no nos hubieran dejado en una situación de desamparo, de abandono y de desprotección, y se hubieran preocupado de llevar a cabo la distribución de pistolas Táser, la actualización de Plan Nacional de Tiro y la implantación de un servicio de asistencia psicológica y jurídica para los policías nacionales implicados en este tipo de situaciones·.