El precio del tabaco cambia en todas estas marcas: listado de productos afectados

El tabaco cambia de precio otra vez en España. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado la actualización de las tarifas de venta al público de determinados productos del tabaco, que entraron en vigor el pasado sábado 4 de octubre. La resolución afecta a cigarrillos, cigarros o cigarritos.

Esta revisión de precios se aplica en establecimientos autorizados y expendedores oficiales, tanto en la Península como en Baleares. La medida responde a los ajustes periódicos realizados por el Comisionado para el Mercado de Tabacos, en función de los cambios en costes de producción, distribución e impuestos.

Entre las marcas afectadas se encuentran 'King Gold', 'King Red', 'Signature Tobacco', en cigarrillos, así como 'Flore de Nicaragua', 'Montes Serie N', 'Perla de Calvano',en cigarros y cigarritos. La semana pasada también variaron su coste algunas marcas muy conocidas como Chesterfield, Braniff y Quorum.

Por lo tanto, los fumadores que acudan a partir de ahora a los estancos se encontrarán con precios actualizados en las siguientes marcas de productos tabacaleros:

CIGARRILLOS

Euros/Cajetilla

King Gold (20). 4,60

King Gold 100’s (20). 4,70

King Red (25). 5,60

Signature Tobacco (20). 3,50

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/Unidad

FLOR DE NICARAGUA

Flor de Nicaragua Colorado Gordito M(10). 3,90

MONTES SERIE N

Montes Serie N Panatela Larga Baikal (20). 8,20

Montes Serie N Perfecto Ness (20). 9,50

Montes Serie N Petit Corona Titicaca (20). 7,00

Montes Serie N Robusto Victoria (20). 8,50

PERLA DE CALVANO

Perla de Calvano Robusto (10). 1,80

Perla de Calvano Short Robusto (10). 1,60

Perla de Calvano Toro (10). 2,00

CIGARROS Y CIGARRITOS

Euros/Envase

MONTECRISTO