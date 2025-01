Un profesional de los carburantes alerta: "Mucho cuidado con llevar el deposito del coche medio vacío"

Siempre que cuidamos a nuestro vehículo nos centramos en la parte más superficial, lo que vemos. Desde la tapicería hasta el interior del coche. Sin embargo, en ocasiones se nos olvida el velar por la protección del motor y en general los sistemas de funcionamiento del coche. Es entonces donde nace el tema que hoy nos concierne, el técnico Joseba Barrenengoa explica la importancia de cuidar el depósito de nuestro coche. Con motivo de las incesantes subidas económicas del precio del carburante, a veces nuestro bolsillo no nos permite llenar una gran parte del depósito. Hoy el ingeniero nos explica el riesgo de esta acción.

Es probable que, por la cuestión que sea, alguna vez hayas ido a la gasolinera a repostar una cantidad pequeña de carburante porque "no necesitas más". No obstante, esta pequeña idea, que a priori no tiene mayor trascendencia, si se interioriza y se repite continuamente puede causar un deterioro importante en la vida útil del turismo. Este experto hace especial hincapié en concienciar a los conductores y hacer ver a los mismos la eficiencia de conducir con el automóvil lleno, al menos a la mitad. El organismo del automóvil se ve averiado siempre que se produce un mal uso del motor.

A través de la cuenta oficial de Instagram de la marca de gasolineras EasyGas Group, el fundador y director ejecutivo ha expuesto sus pareceres en un video informativo. La falsa confianza de que así se ahorra en realidad solo es un mito más de los muchos extendidos en nuestras costumbres. Esta se une a las manías que tenemos a la hora de conducir que, vistas desde los ojos de los profesionales, no son muy lícitas.

El problema de ir siempre con el deposito casi vacío

El hecho de hacer muchos repostajes en un breve periodo de tiempo provoca la "condensación de agua dentro del depósito". Asimismo, el encargado de la marca añade el supuesto en el que nos hemos basado anteriormente: "Si tú eres de las personas que te gusta llevar el tanque medio vacío y echándole de cinco en cinco euros. Tienes una bolsa de aire muy grande en tu coche que condensará mucho agua". Este filtro es el principal motivo por el que se acumula agua, puesto que, "cuanto más aire haya en tu tanque, más te va a condensar".

También aclara que el combustible no contiene ese agua sino que es el fruto de un encuentro físico entre el aire caliente que reside dentro y las paredes frías del tanque entra en contacto. Es entonces donde se crean las gotas de agua. Para solventar este problema, los automóviles más modernos poseen un filtro que sirve para retener este tipo de sustancias. "Si esas gotas de agua pasaran hacia el motor, hay un filtro que se para. Aparte de filtrar las impurezas, también filtra el agua" aclara el ingeniero.

Sigue estos consejos para ahorrar más combustible?

En el caso de adoptar la costumbre de llenar el depósito siguiendo la advertencia de Joseba Barrenengoa se puede ahorrar siguiendo estos pasos: