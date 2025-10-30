Un autónomo de España desglosa cuanto paga en impuestos durante un mes "bastante completo"

Un autónomo español ha compartido públicamente el desglose detallado de sus ingresos y gastos durante un mes de actividad "bastante completa", revelando la considerable carga fiscal y de costes que afrontan los trabajadores por cuenta propia. Álex, quien abandonó su empleo como camionero para montar su empresa de limpieza profunda de coches a domicilio, obtuvo en mayo unos ingresos brutos de 3.339 euros, según explicó en redes sociales.

El emprendedor comenzó su cálculo descontando el 21% de IVA, lo que supuso 579 euros según sus estimaciones, aunque reconoció posibles inexactitudes en sus números. Tras esta deducción, indicó que le quedaban 2.759 euros antes de afrontar el resto de obligaciones fiscales y gastos operativos de su negocio.

La realidad de los gastos operativos

Los gastos de empresa sumaron 1.320 euros, distribuidos en 483 euros de combustible, 384 en productos de limpieza, 150 en renovación de logo, 106 de gestoría, 89 de parking y 87 euros correspondientes a su cuota reducida de autónomo. Tras restar estos conceptos de los 2.759 euros, el resultado fue de 1.439 euros.

A esta cantidad aplicó luego la retención del 15% de IRPF, que calculó en 215 euros, dejando un beneficio neto final de 1.223 euros. El autónomo consideró este resultado "todo un logro" para su segundo mes de actividad, aunque reconoció que no cumplió completamente su objetivo de mantener un salario de 1.400 euros para sí mismo.

Algunos usuarios señalaron discrepancias en sus cálculos, especialmente respecto al tratamiento del IVA y la suma exacta de los gastos, advirtiendo que "las cuentas siguen sin estar bien". Estas correcciones subrayan la complejidad que muchos autónomos encuentran al gestionar su contabilidad.