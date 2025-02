Una profesora recibe una lluvia de críticas por corregir los exámenes con bolígrafo rojo: "Estas dañando la autoestima de los alumnos"

La educación ha progresado en los últimos años a una gran velocidad. En la actualidad los profesores tienen la necesidad de ser más empáticos con sus alumnos y no ser tan duros con ellos para cuidar su salud mental. Algunas prácticas que eran muy habituales años atrás, están completamente extinguidas hoy en día. Todo evoluciona y la enseñanza no se queda atrás.

Sin embargo, hay cosas que se siguen manteniendo. Una de ellas es utilizar el color rojo para corregir los exámenes. Utilizar este color permite resaltar los errores y ayudar a los alumnos a averiguarlo y aprender de ellos. Lo sorprendente ha llegado cuando Lauri Math Teacher, una profesora de matemáticas, ha subido un viral vídeo a TikTok denunciando que ha recibido una lluvia de críticas tras subir una historia en Instagram corrigiendo exámenes con un bolígrafo rojo.

Las salvajes críticas a la profesora por corregir en rojo

Al comenzar el vídeo muestra la historia de donde provienen los mensajes críticos: "Puede ser que veas la historia y digas, ¿qué pasa ahí? Pues el problema está en el boli rojo", explica. Al momento empieza a ironizar: "¿Cómo se me ocurre salir con un boli rojo?". Posteriormente, empieza a comentar alguna de las llamativas críticas, que "no fueron ni una ni dos ni tres. "Tú sabes lo que puedes frustrar a los alumnos" o "No utilices el rojo porque estas dañando la autoestima de los alumnos, es un color súper agresivo para corregir" fueron algunos de ellos.

La opinión de la profesora

Tras enumerar las críticas, ella cogió aire y respondió: "Estamos llegando a unos niveles... no quiero faltar a esas personas, pero, de verdad, estos niveles son preocupantes". Directamente no se lo podía creer: "Que mejor utilizara colores pastel, de qué manera explico esto, de toda la vida del señor se ha puesto en rojo y nunca ha pasado nada", revelaba mientras se llevaba las manos a la cabeza. Retrocede hasta su época de alumna: "Cuando mis profesores me daban las correcciones, yo nunca he pensado madre mía este color que dañino, me está afectando", contesta.

No está de acuerdo con la "burbuja" para los niños: "Estamos creando personas que... señores, estamos con un nivel de tontuna, vamos a preocuparnos de las cosas importantes", pide durante el largo vídeo. Según va explicando y recordando todo se va desesperando más y más.

La llamativa respuesta de los alumnos sobre la posible frustración

Al ver la gran cantidad de críticas, la maestra preguntó preocupada a sus alumnos si les afectaba: "He llegado a mi clase de cuarto y les he dicho que a qué nivel les afecta que corrija con boli rojo, ¿os sentís frustrados?". La respuesta fue contundente: "Se han reído en mi cara". Tras esto, pide reflexionar: "Somos nosotros los adultos los que les trastornamos la cabeza, no les pasa nada, no están sintiendo nada y hasta ellos mismos se han reído, me parece demasiado".

Ironiza de cara al próximo examen: "Les he dicho que no se preocupen, que para el próximo examen me voy a comprar unos bolígrafos con purpurina de colores y cada uno me va a poner en el examen el color con el que quiere que les corrija el examen porque yo no quiero frustrar ni herir sentimientos". "Intento tomármelo con humor, pero me soltáis unas cosas que me dejáis tambaleando", concluye.