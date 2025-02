Soy profesor y alucino con los mensajes que me mandan los padres de mis alumnos

En un video de TikTok, el usuario "Maestrodecolegio" ha compartido algunos de los mensajes más sorprendentes que ha recibido de los padres de sus alumnos. Sus respuestas, cargadas de ironía, han causado furor en la plataforma.

El primer mensaje que muestra es de un padre preocupado por la corrección de los exámenes:

"Mi hijo me ha comentado que en el examen le puso una X en las respuestas incorrectas. No me parece bien que le diga que está mal, eso le baja la autoestima. ¿Podría solo marcar las buenas y ya está?"

A lo que el profesor responde con sarcasmo:

"Y si suspende, le ponemos ‘casi aprobado’, para que no se sienta mal".

El segundo mensaje gira en torno a un detalle aparentemente trivial, pero que para algunos padres resulta crucial: el color de la camiseta para una excursión.

"Buenas tardes. He visto que para la excursión de la próxima semana piden que los niños vayan con una camiseta verde. ¿Podría especificar un poco más? Hay muchos tonos: verde hierba, verde pastel, verde lima..."

La respuesta del docente no se hace esperar:

"El verde perfecto para la excursión es un verde color hoja, con un toque de naturaleza."

Pero el mensaje que más ha sorprendido a sus seguidores es el último:

"Hola, estamos teniendo algunos problemas con el grupo de WhatsApp de padres. Hay muchos mensajes innecesarios y algunas discusiones que no sabemos cómo manejar. ¿Te importa unirte al grupo y hacer de mediador?"

La reacción del maestro es tajante:

"Yo ahí no entro ni aunque me paguen el doble".

El video se ha viralizado rápidamente, acumulando miles de comentarios de otros docentes que se sienten identificados con la situación. Parece que, además de enseñar, los profesores también tienen que lidiar con las demandas más inesperadas.