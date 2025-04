¿Puedo hacer una barbacoa en mi terraza o jardín? Esto dice la ley

Con la llegada del buen tiempo, es común que muchas personas se planteen la posibilidad de organizar barbacoas en sus terrazas o jardines. Sin embargo, es esencial conocer la normativa vigente en España para evitar posibles conflictos vecinales o sanciones legales.​

La Ley de Propiedad Horizontal, que regula las relaciones entre vecinos en comunidades de propietarios, no menciona explícitamente el uso de barbacoas en propiedades privadas. No obstante, su artículo 7.2 establece que tanto propietarios como ocupantes no deben realizar actividades que resulten molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Esto implica que, aunque la ley no prohíba expresamente las barbacoas, si estas generan molestias significativas a los vecinos, podrían ser objeto de reclamaciones o incluso prohibiciones. ​

Regulaciones municipales y estatutos de la comunidad

Además de la legislación nacional, es fundamental revisar las ordenanzas municipales y los estatutos de la comunidad de vecinos, ya que pueden contener disposiciones específicas sobre el uso de barbacoas. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, la Ordenanza 4/2021 de Calidad del Aire y Sostenibilidad establece que en edificios de viviendas en régimen de propiedad horizontal las actividades de cocinado al aire libre deben realizarse al menos a 5 metros de cualquier ventana o hueco de ventilación ajeno, así como a una distancia mínima de 3 metros de elementos inflamables.

Recomendaciones para evitar conflictos

Para minimizar riesgos y posibles disputas, es necesario:

Informar a los vecinos: Comunicar con antelación la intención de realizar una barbacoa puede ayudar a prevenir malentendidos y mostrar consideración hacia los demás residentes.​