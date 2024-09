Por qué el alfabeto español tiene ese orden

El alfabeto español, más comúnmente conocido como abecedario, es el conjunto de letras que se utiliza para escribir en el idioma español. Así, este está compuesto por 27 letras, que incluyen las 26 del alfabeto latino y una letra propia del español, la "ñ".

Aunque comparte muchas características con otros alfabetos basados en el latín, el español tiene su propia particularidad fonética y ortográfica, ya que cada letra representa uno o más sonidos, y su correcta utilización es fundamental para la escritura y la pronunciación en el idioma.

De este modo, el alfabeto es la base del aprendizaje de la lengua escrita, facilitando la comunicación, la lectura y la transmisión del conocimiento. Sin embargo, puede que muchas personas se hayan preguntado porqué tiene ese orden y no otro. Bien, aquí te lo contamos.

¿Por qué el abecedario está organizado así?

Lo cierto es que no hay un consenso de por qué el abecedario tal y como lo conocemos hoy en día está organizado de esta manera. Hay diferentes teorías que apuntan hacia una dirección u otra, pero entre las que más destaca está la explicación de que está basado en el alfabeto ugarítico.

Al parecer, el abecedario se organizó de esta manera por una cuestión práctica: es mucho más fácil de recordar así. Sin embargo, se han ofrecido toda clase de explicaciones al respecto, desde que proviene de un poema didáctico perdido en el tiempo hasta que la razón de ser es debido a un agrupamiento fonético del semítico septentrional (un alfabeto con 22 consonantes creado a partir de combinar símbolos cuneiformes y jeroglíficos).

Sin embargo, hay quienes apuntan que el orden de las letras en el alfabeto viene dado por el latín, que a su vez procedería del etrusco, que vendría del griego antiguo y, este, del fenicio. Sin embargo, el porqué realmente se ordenaron así las letras no se sabe, es una cuestión que “se perdió en el tiempo” y ninguna suposición tiene la suficiente base como para ser tomada como única.

Además, según la Real Academia Española (RAE), fueron los griegos quienes, al adaptar a su lengua la variante fenicia del alfabeto semítico, crearon entre los siglos X y VIII a. C. el primer sistema completo de escritura alfabética, en el que se representan no solamente los fonemas consonánticos, sino también los vocálicos.

No obstante, lo cierto es que la palabra abecedario, que viene del latín “abecedārium”, viene dada por el orden de las primeras letras: a (a), b (be), c (ce) y d (de), tal y como ha llegado a nuestros días.