Por qué cada vez nos cuesta más ver una película completa o leer un libro: "La tecnología te controla"

Corría el año 1976, una de las mayores promesas del cine estadounidense estrenaba su película más ambiciosa hasta la fecha, Martin Scorsese y "Taxi Driver", la cinta fue un éxito rotundo. Año 2023, una de las mayores leyendas de la historia del cine moderno estrenó una de sus últimas cintas con un elenco de bandera, Scorsese y su adaptación de "Los asesinos de la luna", un fracaso sin precedentes. "Para que voy a ver una película al cine que dura más de 2 horas" fueron las excusas más mencionadas. Pero, ¿cuál es el motivo detrás de esto? ¿por qué ya no vamos al cine? ¿por qué no vemos películas? ¿por qué no leemos libros?

Cómo es posible que, estando sumergidos en el mundo digital constantemente, no podamos ver una película en el salón de nuestra casa ni en la sala de cine de principio a fin. La realidad es que este peligro no solo atenta contra la producción audiovisual de contenidos artísticos sino que afecta a todas las actividades que requieren un mínimo de concentración. Y el motivo primero de toda esta disyuntiva pone el foco sobre esta acción que mencionamos. Las garras de la tecnología, además de ser muy afiladas, son inexpugnables desde el raciocinio social, pues su implementación en nuestra rutina es un hecho tan flagrante como inamovible.

Es por eso que los neurocientíficos se han empeñado en advertir a la sociedad de este enemigo invisible que surge como producto del mundo moderno. Aunque de esto ya nos advertía "Blade Runner"(1982) y otras tantas películas que ni hemos visto ni tiene pinta que vayamos a ver, a no ser que nuestro móvil nos lo permita. Y es precisamente porque este aparato es el dueño que se ha apropiado de nuestras vidas sin aviso previo. Quien sabe si la nueva revolución tecnológica será un llamamiento a la verdad y defensa de nuestro derecho a vivir sin estas cadenas. Cómo todavía no va a ocurrir intenta separarte de él, levanta la vista y abraza lo físico.

Por qué no podemos prestar atención ni para leer ni para ver películas

El Doctor Borja Bandera ha indagado en las razones por las que sucede este fenómeno con la implementación de hábitos que perjudican nuestra capacidad de concentrarnos. "La Salud se consigue implementando hábitos determinados y manteniéndolos de por vida" es su lema más característico. Es por eso que, entrando de lleno en este carácter incesante que presentamos (casi) todos los jóvenes, "la sobreinformación está deteriorando tu capacidad de atención" indica el experto. El análisis superficial que realizamos en todas las cosas que nos importan no nos permite sumergirnos en profundidad en ninguna.

Además asegura que el ser humano no está capacitado para hacer dos cosas a la vez dando su cien por cien. "Estas cambiando de una cosa a otra a una velocidad de vértigo" explica el especialista. Y esto sucede cuando nos disponemos a ver una serie y tenemos la pantalla del móvil cerca nuestra. No podemos prestar atención a las dos cosas y, cómo nos creemos con la capacidad, el resultado se conforma del desentendimiento de ambas actividades. Esta sobreestimulación también nos hace estar exhaustos todo el tiempo: "Es una forma de freír tu atención, como lo es estar pendiente de las aplicaciones de mensajería".

La pérdida progresiva de la lectura: el formato físico

En su video, el doctor expone la pérdida del formato físico en la lectura y cómo este acto motiva la superficialidad en este tipo de prácticas. "Cuando leemos un libro digital lo hacemos de diferente manera. Escaneamos más que leemos" esclarece Bandera. Esto recuerda directamente a la atención que ponemos cuando leemos un artículo digital como este, pocas veces llegamos al final de la cuestión pues buscamos los apartados que nos interesan. "Leer un libro te fuerza a una lectura más lineal" explica el médico, ya que, te acerca más al método tradicional de leer, oración a oración, párrafo a párrafo, .