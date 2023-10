¿Qué fue de Teresa Romero, la primera enfermera contagiada de ébola en España hace ya nueve años?

Hoy hace nueve años que la vida de Teresa Romero cambió para siempre. Ella fue la primera persona que se contagió de ébola fuera de África en todo el mundo. Un caso que conmocionó a toda España, primero por el contagio y después por lo que hicieron con su perro Excalibur.

Teresa Romero, auxiliar de enfermería de profesión, se ofreció como voluntaria para atender a dos misioneros españoles contagiados de ébola que provenían de Liberia y Sierra Leona en el Hospital Carlos III de Madrid. Momento en el que contrajo la enfermedad, por lo general, mortal.

Teresa Romero superó el ébola tras un estricto tratamiento

Teresa Romero fue diagnosticada con ébola el 6 de octubre tras la confirmación de dos pruebas con resultado positivo. Toda España estaba pendiente de este caso en 2014. Pues había altas probabilidades de que hubiera un brote de Ébola en España si se expandía la enfermedad. Por ello, Teresa Romero tuvo que pasar por un estricto tratamiento que, entre otras pautas, marcaba el aislamiento de la paciente.

Un mes más tarde, el 5 de noviembre, la auxiliar de enfermería recibió el alta pese a que el 19 de octubre le hacen un análisis que marca un resultado negativo en ébola. Durante todos esos días que estuvo ingresada, pasaron dos hechos concretos que Teresa Romero tuvo que denunciar ante la justicia: el sacrificio de su perro Excalibur que conmocionó a miles de personas y la desinfección que realizaron en su piso en la que tiraron cientos de objetos personales de la paciente.

Excalibur, en la terraza de la casa de teresa Romero larazon

A finales de 2014, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid llegó a un acuerdo con la auxiliar de enfermería. Recibiría 14.990 euros en concepto de indemnización por los objetos personales que le tiraron de su vivienda en las labores de desinfección: "Se llevaron de todo de mi casa, cortinas, ropa... hasta el frigorífico y todas nuestras cosas las dejaron en una habitación amontonadas", explicó la misma Teresa Romero en una entrevista en 2018 a LA RAZÓN.

También intentó luchar por la muerte de su perro Excalibur, el cual estuvo encerrado durante varios días en la terraza del piso de Teresa sin que ella o su pareja lo supieran. En declaraciones en 2014 para la CNN explicó que si hubiera sabido que si se contagiaba, podían sacrificar a su perro "nunca" se habría ofrecido voluntaria como hizo. Además, también recordó que sacrificaron a Excalibur "sin averiguar primero si el perro estaba infectado". Este hecho provocó manifestaciones en el centro de Madrid. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) no admitió a trámite la querella interpuesta, en aquel caso, por PACMA donde denunciaban que se había vulnerado el artículo 12 de la Ley de Protección de los Animales Domésticos de la Comunidad de Madrid al sacrificar al can sin un diagnóstico previo que afirmara que estaba contagiado de ébola.

Un mes más tarde, en diciembre de 2014, la Asociación contra el Maltrato Animal (ACM) volvió a presentar otra querella contra el exconsejero de Sanidad de Madrid, Javier Rodríguez. No obstante, el TSJM se mantuvo firme y no la admitió a trámite de nuevo.

Teresa Romero continuó luchando porque se hiciera justicia con el sacrificio de su perro Excalibur. Sin embargo, todos sus esfuerzos fueron en vano. Todavía en abril del año pasado, el TSJM denegó el recurso que interpuso la sanitaria por la decisión de la Consejería de Sanidad de no indemnizarle por la muerte de su can. Pues tal y como apuntaron los magistrados del caso, el sacrificio fue algo "inevitable".