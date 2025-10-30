Qué ha sido de Vanesa, la mujer que se hizo viral por su audio de 'Feliz Jagüelin grupo': su muerte y una posible negligencia médica

Vanesa Cuadra, conocida por hacerse viral gracias al famoso audio “Feliz Jagüelin grupo”, falleció durante el año pasado a causa de un infarto. Su familia denunció en su día que el trágico desenlace podría deberse a una negligencia médica.

Según contaron su madre, Loli, y su hermana, Mireia, en el programa ‘Y ahora Sonsoles’, Vanesa comenzó a sentirse mal y pidieron una ambulancia. Sin embargo, les indicaron que debían acudir por sus propios medios a urgencias, pese a que ella no podía caminar.

Ante la insistencia de la familia, finalmente fue atendida en su domicilio y trasladada a un ambulatorio, donde, según su testimonio, esperó unos 30 minutos antes de ser examinada. Los médicos concluyeron que se trataba de un resfriado y algo de ansiedad, y la enviaron a casa.

Una vida marcada por la superación y el cariño del público

Su estado, sin embargo, empeoró rápidamente. “Cada paso que daba lloraba porque decía que le dolían las piernas”, relató su madre. Poco después, Vanesa se desplomó y sufrió una parada cardiorrespiratoria que se prolongó durante 40 minutos, sin que los esfuerzos por reanimarla tuvieran éxito.

Loli recordó que su hija llevaba bien la popularidad que había conseguido en redes con su audio viral, algo que le devolvió la sonrisa tras atravesar una depresión derivada de su divorcio y la pérdida de la custodia de su hijo. “Para ella era lo mejor”, expresó emocionada.