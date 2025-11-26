¿Qué significa que tu perro incline la cabeza cuando le hablas?

Es una escena conocida: le preguntas a tu perro por su juguete favorito o le lanzas una frase que suele anteceder a un paseo, y él responde ladeando la cabeza, como si tratara de descifrar cada sílaba. En redes abundan teorías: que así oyen mejor, que lo hacen para parecernos más tiernos, que es simple costumbre. Sin embargo, hasta hace poco la ciencia apenas se había detenido en este gesto tan típico del vínculo humano - perro.

Un equipo de la Universidad Eotvos Loránd de Budapest se topó con la pista casi por casualidad, mientras estudiaba a perros con una habilidad poco frecuente: aprender y recordar el nombre de sus juguetes. La mayoría de los canes no llega a memorizar ni un puñado de palabras, pero algunos ejemplares - en este caso, todos Border Collie - eran capaces de identificar por su nombre al menos una decena de objetos... e incluso muchos más.

Cuando ladear la cabeza apunta a "perro superdotado"

En el experimento, los dueños colocaban varios juguetes en una habitación y pedían a los perros que trajeran uno concreto solo diciendo su nombre. Participaban dos grupos: 33 perros "corrientes" y un pequeño grupo de canes con una memoria verbal excepcional.

Solo siete animales, los llamados "de talento especial", lograron aprender con rapidez y retener los nombres de los juguetes. Y todos compartían un rasgo llamativo: inclinaban la cabeza con mucha frecuencia justo cuando escuchaban la orden. Al analizar los vídeos, los investigadores comprobaron que estos perros ladeaban la cabeza en torno a un 40 % de las veces en que se les pedía un juguete, mientras que el resto apenas lo hacía en un porcentaje mínimo de ensayos.

Otro detalle interesante: cada perro parecía tener un "lado favorito" para inclinar la cabeza, independientemente de dónde se colocará la persona que hablaba, algo similar a ser diestro o zurdo en humanos.

Los científicos observaron que todos los perros del estudio conocían las palabras que se pronunciaban, al menos como sonidos familiares. Pero solo aquellos que habían aprendido a asociar correctamente cada palabra con un objeto mostraban ese patrón tan marcado de inclinación. Por eso, el equipo descarta que sea simplemente una reacción automática a oír un término conocido.

La hipótesis que proponen es que ladear la cabeza podría ser un signo de procesamiento cognitivo: un gesto que acompaña a un esfuerzo intenso de atención y de memoria. Es posible, sugieren, que en ese momento el perro esté "buscando" en su cabeza la imagen del juguete que corresponde a la palabra que oye, algo así como repasar un archivo mental de fotografías.

Las conclusiones son aún preliminares y otros especialistas recuerdan que hacen falta más estudios para saber si este gesto también aparece cuando los perros procesan otro tipo de información, más allá del nombre de sus juguetes. Pero, a falta de respuestas definitivas, el mensaje para los dueños es claro: si tu perro inclina la cabeza cuando le hablas, no solo está siendo encantador; muy probablemente está concentrado, intentando comprenderte lo mejor que puede.