Se disfrazó del "superhéroe" Homelander por Halloween... y acabó salvando una vida de verdad

Un vecino de Ohio, en EE UU, relató en un mail enviado al diario The Guardian cómo una celebración familiar se convirtió en un acto heroico. La noche de Halloween de 2020, el autor del testimonio se dirigía con su esposa y sus hijos a una fiesta en Greenville, Ohio, cuando observaron un incendio en una vivienda cercana. Según explicó en su carta, vestía un disfraz de Homelander mientras su mujer, Chelsey, conducía el coche. Al ver las llamas, pidió detener el vehículo y llamó a los servicios de emergencia.

El hombre explicó que, al comprobar que nadie intervenía, se adentró en la casa envuelta en humo. En la planta superior encontró a una persona inconsciente, a la que sacó del edificio entre el calor y el fuego. Una vez en el exterior, le practicó compresiones torácicas hasta que recuperó el conocimiento. Posteriormente, la policía confirmó que la vivienda se encontraba vacía y en venta, y que el rescatado no era su ocupante.

Según relató, el detenido rechazó atención médica y abandonó el lugar tras afirmar que debía su vida al hombre disfrazado. El autor de la historia añadió que la capa del traje se había desprendido al entrar en la casa y que, pese a lo aparatoso de la escena, solo pensó en actuar con rapidez ante la urgencia del momento.

Reconocimientos y repercusión posterior

El protagonista fue posteriormente distinguido con la medalla Carnegie por heroísmo y con un reconocimiento del Salón de la Fama del Servicio de Bomberos de Ohio. Su historia ganó notoriedad cuando el actor Antony Starr, intérprete de Homelander, compartió el relato en redes sociales con un mensaje de orgullo.

En su carta a The Guardian, el hombre señaló que no actuó por sentirse un héroe, sino por responsabilidad. Cinco años después, sus hijos continúan recordando lo sucedido. “Uno de ellos dice en el colegio que su padre es un superhéroe”, explicó, aunque añadió entre risas que preferiría que nunca vieran la serie en la que se inspira el personaje.