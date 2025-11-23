Rusia graba una película infantil de fantasmas en Marruecos

Un equipo de rodaje ruso ha finalizado el rodaje de las escenas finales de la película infantil de fantasía "Khottabytch" en Chefchaouen, tras dos semanas de rodaje. Los productores utilizaron más de 560 extras marroquíes.

Las escenas finales se filmaron en lugares emblemáticos de la ciudad, como la plaza El-Haouta, transformada en un escenario envolvente en tonos azules, que complementaba a la perfección el vestuario de los extras. El sitio de Ras El Ma también sirvió de escenario para varias secuencias.

La elección de Chefchaouen se hizo por su arquitectura tradicional, callejones sinuosos y luz natural. Estos son solo algunos de los atractivos que motivaron al equipo ruso a filmar allí escenas clave de la trama, antes de su estreno en cines rusos en las próximas semanas, informa Le360. Antes del rodaje, técnicos especializados instalaron decorados en tonos blancos y azules en varias plazas de la medina. Se han pintado los callejones, se renovaron las fachadas y se rediseñaron algunas tiendas para cumplir con los requisitos artísticos de la película.