Un sanitario español en Suiza muestra su llamativo ahorro en un año: "No os lo vais a creer"

Los salarios en España son inferiores a los de buena parte de Europa. Uno de los que tiene un sueldo medio más elevado es Suiza. En el país helvético el sueldo medio en 2023 fue de 6.788 francos suizos, que suman 81.456 francos suizos en el total del año, según la Oficina Federal de Estadística. Pasando esta cantidad a euros, serían 7.224 al mes y 86.688 al año. Según el Instituto Nacional de Estadística, el sueldo medio en España un año antes fue de 26.948,87 euros.

Hay muchos ejemplos de españoles que están trabajando ahí, incluso no cualificados, y sus sueldos son claramente superiores a los que pueden ganar en España. "Gano más limpiando casas en Suiza que un ingeniero en España", reveló una limpiadora española que cobra 30 euros la hora en el país helvético. No es el único caso, ya que un trabajador de la construcción anunció que cobra 6.000 euros y un repartidor 4.000 euros llevando comida a domicilio.

Con estos sueldos, todo hace indicar que los gastos también son muy superiores a los de nuestro país, aunque no es así exactamente. Ana Marina y Virginia, dos españolas en Suiza, mostraron cuánto vale allí hacer la compra. Tras salir del supermercado mostraron a cámara lo que se habían gastado en una compra en la que llenaron un carro cada una y no es nada excesivo. La que menos se gastó fue Virginia, que pagó 80 francos, que son alrededor de 86 euros. "Enseña el ticket, que la gente luego no me cree", decía Ana Marina a Virginia. Finalmente lo enseño y era totalmente cierto el precio que decía. Ana Marina gastó bastante más, 150 francos, aproximadamente 161 euros y explicó la diferencia: "Compro muchísima carne doble".

Un sanitario ha querido detallar su ahorro anual para acabar con los debates. En un vídeo en TikTok fue detallando cada uno de sus gastos de manera individual y extrapolando los datos de manera anual. También enseñó un extracto de su sueldo para convencer a sus seguidores de que merece la pena dar el paso de irse al país alpino.

Esto ahorra un sanitario español en Suiza

"Comparto piso por lo que gasto 800 francos mensuales al mes", comenzó explicando en el vídeo. Esto a nivel anual son 9.600 francos. También fue detallando otros gastos como la comida, que son 300 al mes y 3.600 al año. El seguro médico obligatorio son 175 mensuales por lo que supone 2.100 francos anuales. Su gasto en transporte tampoco es demasiado elevado, desembolsa 100 francos al mes y 1.200 al año. En este apartado no incluye los vuelos que suman otros 2000 francos anuales. En ocio gasta 400 francos al mes y 4.800 al año. Por último, este sanitario añade otros 3.000 francos de gastos varios.

En total gasta 26.300 francos al año. "Muchos de vosotros no os vais a creer mi sueldo", comenta mientras deja una captura de una nómina para confirmarlo. Al año gana un total de 65.000 francos suizos en 13 pagas sin contar los bonos, según explica. "Sale un ahorro anual de 38.700 francos, lo que supone una huchade casi 40.000 euros, ¿tú cuanto ahorras en tu país?", concluye.

Suiza no es perfecto

Pese a que en todos estos vídeos se muestre a Suiza como un país ideal, no es así. Ismael lo explicó detalladamente: "En redes sociales se muestra que vivir en Suiza es poco más que estar en las montañas, rodeado de paisajes preciosos, comiendo fondue, esquiando y ganando cantidades ingentes de dinero casi sin esfuerzo, lo cual no puede estar más alejado de la realidad". Sin embargo, afirma que la experiencia "vale muchísimo la pena".

Otra española criticó la modernidad del país: "A los suizos les gusta que todo se quede como esté". Carla comentó alguna de las características de sus ciudadanos, especialmente en algunas zonas: "Suiza es un país conservador, proteccionista y sin voto femenino hasta 1991 (en algunos cantones)".