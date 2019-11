Más personas han declarado que empezaron a seguir a esta cuenta pues se consideran feministas pero que ahora lo único que este Instagram proclama es que "está mal ser feminista y de derechas" y que "el feminismo no tiene un partido político" sino que es "un movimiento". Ha habido hombres que han declarado que "se puede ser una mujer feminista y votar a la derecha" y que la publicación tenía una clara "intención de manipulación" o era "una clara mentira para buscar votos". "¿El feminsimo no era un movimiento social sin ideología?", "¿Cuánto te están pagando por la campaña política?", "¿El feminismo no era transversal a los partidos?" o "¿Mujeres diciendoles a otras lo que pueden ser o no?" han sido algunas de las cuestiones lanzadas por los usuarios en el debate generado en la publicación.

Afirmar que el movimiento feminista corresponde a la izquierda ha abierto el debate pues la historia demuestra que el feminismo no nace con personas con una ideología sino con mujeres que decidieron luchar por sus derechos y buscar la igualdad. De hecho, Victoria Kent, representante del Partido Republicano Radical Socialista, propugnó aplazar el voto femenino alegando que las mujeres no estaban aún preparadas para ejercer tal derecho o Margatita Nelken, se opuso al sufragio femenino, sosteniendo que la mujer carecía de preparación para la acción política. Hechos históricos demuestran que no se debe politizar este movimiento y que al hacerlo parece que se deben de cumplir una serie de requisitos para pasar a formar parte del "bando feminista". Los objetivos del feminismo, tal y como demuestra la historia, no están marcados por una ideología concreta y es una realidad que una persona católica o tradicional puede y está en todo el derecho de ser feminista. Acciones como esta no hacen más que dividir en vez de unir a personas que luchan por lo mismo, igualdad.