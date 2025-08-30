Seis meses sin hablarse… y su padre reaparece con este mensaje que nadie vio venir

La historia de Jorge Lingote (@jorgelingote) ha capturado la atención de miles de usuarios en la red social X, tras compartir una conversación que, en apenas segundos, pasó de lo cotidiano a lo profundamente revelador. Seis meses sin contacto con su padre terminaron con un mensaje inesperado: “Perdona hijo, te he hecho bizum de 50 euros por equivocación, era para otra persona. Cuando puedas hazme bizum de vuelta. Gracias”.

La publicación, acompañada de una captura de pantalla, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral. El tono seco y funcional del mensaje, tras medio año de silencio, provocó una mezcla de incredulidad, humor y reflexión entre los internautas. Jorge, lejos de responder con reproches, optó por la ironía: “Ni le he contestado ni le he devuelto el dinero”, escribió en un tuit posterior que superó las 550.000 visualizaciones y acumuló más de 8.000 ‘me gusta’.

Un gesto mínimo, una reacción masiva Los comentarios no tardaron en llegar. “Espero que no se lo devolvieras”, “Lo que se manda por bizum no se quita” o “El bizum como herramienta emocional” fueron solo algunas de las respuestas que evidenciaron una curiosa solidaridad digital. Lo que parecía una anécdota personal se transformó en un espejo colectivo de las complejidades familiares.