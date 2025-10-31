Ni el hummus ni el guacamole: el inesperado producto de Deliplus que la IA corona como imprescindible en Mercadona

Que una inteligencia artificial elabore la lista de la compra ya no es ciencia ficción. Lo verdaderamente llamativo es que, entre los mejores productos de Mercadona, un algoritmo haya decidido colar un sérum facial de Deliplus, el único artículo de cosmética que se abre paso en un decálogo dominado por la alimentación. Esta sorprendente inclusión demuestra que el análisis de la IA va más allá de la cocina, fijándose en la popularidad y el valor que los consumidores otorgan a productos de toda índole.

De hecho, la selección completa ha sido elaborada por la popular herramienta ChatGPT. Su criterio no ha sido aleatorio, sino que se ha basado en un análisis de la popularidad de los artículos, su calidad y, de manera crucial, la relación que guardan con el precio final. El resultado es un mosaico que refleja los hábitos de consumo actuales, donde conviven la necesidad, el cuidado personal y el puro capricho.

Además, una parte importante de la selección se centra en productos que se han convertido en pilares de una alimentación equilibrada. Aquí destacan la crema de cacahuete 100% y el hummus clásico, dos superventas valorados por sus ingredientes naturales. A estos se suma el pan integral y el zumo de naranja recién exprimido, que ofrece una alternativa cómoda a la fruta fresca sin renunciar a la calidad.

Entre el capricho y la despensa saludable

Por otro lado, la inteligencia artificial demuestra entender que no todo es salud y practicidad, reservando un hueco para los momentos más indulgentes. En este apartado, el algoritmo señala el guacamole fresco, con su 95% de aguacate, y el queso curado mezcla reserva como apuestas seguras para el aperitivo. Para los antojos más directos, la elección se decanta por la sencillez de la pizza de jamón y queso y la intensidad del chocolate negro del 85%.

Asimismo, el listado de la IA también reserva un espacio para las soluciones rápidas que resuelven una comida en pocos minutos. Para ello, se fija en un clásico de la sección de congelados: los lomos de salmón. Este producto cierra un decálogo que equilibra de forma curiosa la despensa básica, los pequeños placeres y una inesperada incursión en el mundo de la cosmética, pintando un retrato bastante fiel del carrito de la compra moderno.