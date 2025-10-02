¿Tu signo zodiacal define tu profesión ideal? La ciencia responde

En muchas webs, revistas y redes sociales encontrarás guías que asocian cada signo del zodiaco con profesiones “ideales”. Por ejemplo, Aries “debería” liderar empresas, Tauro podría destacar en diseño o finanzas, Géminis en comunicación, Cáncer en enseñanza o cuidado, y así sucesivamente.

Pero es importante aclarar desde el inicio: no existe evidencia científica sólida que demuestre que el signo zodiacal determine tus habilidades profesionales. La astrología es considerada por la comunidad científica como una pseudociencia, es decir, creencias sin respaldo científico riguroso. Aun así, muchas personas usan la astrología como inspiración simbólica o herramienta de reflexión sobre su personalidad.

Cómo se construyen las guías astrológicas de profesiones

Las guías astrológicas parten de una atribución de rasgos de personalidad a cada signo: Aries impetuoso, Tauro práctico, Géminis comunicativo, Virgo analítico, etc. Luego, esas características se emparejan con profesiones que “encajarían” con ellas. Por ejemplo, Aries podría ser emprendedor o líder, Géminis periodista o relaciones públicas, Piscis artista o terapeuta.

Pero esas guías no suelen citar estudios, datos probados o estadísticas que respalden sus afirmaciones. En cambio, las descripciones tienden a ser muy generales, lo que permite que muchas profesiones parezcan encajar con más de un signo. También ignoran factores determinantes como educación, formación, gustos personales, contexto social o habilidad real.

Lo que dice la ciencia

La comunidad científica ha sometido a prueba muchas de las afirmaciones de la astrología, y hasta ahora los resultados no han favorecido su credibilidad. Por ejemplo, en experimentos controlados, los astrólogos no han sido capaces de emparejar con precisión cartas astrales con perfiles de personalidad mejor que el azar. En un estudio en el que participaron 152 astrólogos, los resultados mostraron que sus predicciones no fueron mejores que si hubieran elegido al azar.

Además, la astrología ha sido rechazada por la comunidad científica porque no propone un mecanismo creíble que explique cómo los planetas podrían influir en nuestra vida sin violar principios básicos de física y biología.

El estudio de Even the stars think that I am superior: Personality, intelligence and belief in astrology estudió cómo los rasgos de personalidad o la inteligencia están relacionados con la creencia en la astrología, encontrando que niveles más altos de inteligencia tienden a asociarse con una menor creencia en astrología.