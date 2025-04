La sobrecogedora llamada de radio del piloto del helicóptero accidentado donde murieron cinco españoles en Nueva York

Durante la noche del pasado 10 de abril conocimos la escalofriante noticia del accidente de helicóptero que había acabado con la vida de seis personas en la inmediaciones del río Hudson, localizado en Nueva York. Tal y como informan las autoridades locales, una familia de cinco españoles, tres de ellos menores, de 11 y 7 años dos de ellos, y el piloto que dirigía la aeronave. A su vez durante las últimas horas hemos conocido que el padre fallecido es Agustín Escobar, nombrado directivo de la división de movilidad ferroviaria en España de la empresa tecnológica Siemens el pasado mes de diciembre.

La tragedia ocurrió alrededor de las 15:17 del jueves, hora neoyorquina, que se traduciría en las 21:17 del horario español. La información ha dado la vuelta al mundo y gobernantes de todas las partes implicadas han mostrado su luto ante tal terrible acontecimiento. El alcalde de la ciudad de Nueva York ha lamentado el fallecimiento de las seis personas alegando lo siguiente: "Te destroza el corazón y es peor de lo que podríamos haber imaginado". Por su parte, Pedro Sanchez, mostró sus condolencias por redes sociales. "Acompaño en el dolor a los allegados de las víctimas en este momento tan desgarrador", expresó en la publicación.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también se pronunció al respecto guardando respeto por los fallecidos: "Las imágenes del accidente son horribles. Dios bendiga a las familias y amigos de las víctimas", escribió en su cuenta oficial.La travesía habría dado comienzo sobre las tres de la tarde y, en el preciso momento del accidente, la aeronave llevaba 15 minutos de vuelo y 6 kilómetros recorridos, tal y como establece rastreo del helicóptero en Flight Radar secuenciado por EFE. Es así como, en la cronología establecida, las llamadas a los servicios de emergencia se recibieron a los 17 minutos de que diera comienzo el vuelo.

La empresa implicada ya había registrado otros accidentes

Por otro lado, Michael Roth, de 71 años, propietario de New York Helicopter, que proporcionó el recorrido a la familia y el helicóptero en cuestión, aseguró estar "devastado" y, al mismo tiempo, agregó que, desde su experiencia: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros". Momentos antes de que la familia ingresara al vehículo, la cuenta oficial en redes sociales de la compañía subió una imagen en la que se podía apreciar a la familia al completo esperando para entrar.

Según explica el New York Post, la empresa que dedica su actividad laboral a este tipo de atracciones turísticas ya se había sufrido un siniestro en una ocasión anterior con turistas abordo. Sin embargo las consecuencias no fueron tan devastadoras como las presentadas hoy. Durante uno de sus viajes programados en 2013 tuvo que llevar a cabo un aterrizaje de emergencia cuando transportaba a cuatro turistas suecos. Por el contrario, aunque dicha situación pudo acabar de igual manera, todos los pasajeros que estaban dentro de la nave, incluido el piloto, sobrevivieron al aterrizaje.

La escalofriante llamada en los minutos previos al accidente

El propietario de la compañía que estaba siguiendo el recorrido de cerca aseguró que la aeronave necesitaba combustible. Por su parte, en unas declaraciones recogidas en The Telegraph, el dueño reveló la llamada de radio que tuvo con el piloto momentos antes de la catástrofe. "Él llamó para avisar que estaba aterrizando y que necesitaba combustible, y debería haberle llevado unos tres minutos llegar, pero 20 minutos después, no llegó", explicó en el medio. Por tanto, la causa del accidente, aunque no de manera directa, fue provocada por esa falta de carburante que requería la aeronave, aunque los primeros análisis sostienen una posible falla en el rotor, pero todavía no está confirmado.