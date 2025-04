Un directivo de Siemens, su mujer y sus tres hijos, los españoles muertos el estrellarse su helicóptero en Nueva York

El español fallecido este jueves con su familia (esposa y tres hijos) en un accidente de helicóptero en Nueva York es Agustín Escobar, un directivo de la compañía Siemens en España, según fuentes policiales. Los menores tenían 4, 5 y 11 años.

La embajada española en Estados Unidos, contactada por EFE, no quiso precisar esos detalles y confirmó únicamente que había cinco muertos de nacionalidad española.

Agustín Escobar, natural de Puertollano (Ciudad Real) era consejero delegado de infraestructuras ferroviarias (Rail Infrastructure) en Siemens Mobility a nivel global desde noviembre pasado, cuando fue sustituido como presidente y consejero delegado de Siemens España por Fernando Silva.

Su esposa, Merce Camprubi Montal, ocupaba la dirección de Comercialización Global en Siemens Energy y pertenece a una conocida familia de Barcelona. Su hermano Joan fue candidato en 2024 a presidir el FC Barcelona y tanto su abuelo, Agustí Montal i Costa, como su bisabuelo, Agustí Montal Galobart, fueron presidentes de este club de fútbol.

Por su parte, New York Helicopters Tours, empresa que organizadora de viajes turísticos en helicóptero, tenía posteadas esta misma tarde unas fotografías de la familia momentos antes de subirse en la aeronave de color blanco donde iban a encontrar la muerte.

Aparecen sonrientes posando ante las cámaras de la propia empresa turística, en lo que parece una práctica habitual de esta empresa.

La FAA (Administración Federal de Aviación por sus siglas en inglés) apunta a que el helicóptero despegó de un helipuerto del bajo Manhattan a las 2:59 de la tarde, pero a las 3:35 pm despareció del radar. Una persona que paseaba cerca de la zona declaró a la cadena ABC que ¨escuchó un fuerte sonido, miré hacia allá (refiriéndose a dónde ocurrieron los hechos) y un helicóptero estrellarse contra el agua¨, relató, ¨no vi salir a nadie de él antes del impacto¨.

Otros accidente de la empresa de helicópteros

La empresa New York Helicopter, que operaba el helicóptero turístico que se precipitó este jueves al río Hudson en un fatal accidente que costó la vida de cinco españoles y el piloto, ya se había estrellado anteriormente, de acuerdo con New York Post.

Según el medio estadounidense, un helicóptero de esta empresa realizó un aterrizaje de emergencia en 2013 cuando transportaba a cuatro turistas suecos. A diferencia del accidente sucedido este jueves, todos los pasajeros, incluido el piloto, sobrevivieron.

En aquel entonces, el director ejecutivo de la empresa turística que ofrece vistas panorámicas de Nueva York, Michael Roth, declaró al Wall Street Journal que el helicóptero se sometía a inspecciones rutinarias diarias, pero que no tenía "ni idea de por qué" la aeronave se había averiado durante el vuelo.

Este jueves, Roth volvió a asegurar que "no tenía idea" de por qué sucedió el accidente que terminó con la vida de seis personas, el piloto, dos adultos y tres niños y agregó: "No he visto nada así en los 30 años que llevo en el negocio de los helicópteros".