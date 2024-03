Solo el 42% de las personas cree que la obesidad es una enfermedad crónica

Esta tarde se ha presentado en el Congreso de los Diputados el informe «Situación sanitaria y social de las personas con obesidad en España», realizado por la Alianza por la Obesidad, con el objetivo de desarrollar estrategias que permitan disminuir el impacto de la obesidad en España. Entre los datos más significativos que se desprenden del estudio es que solamente el 42% de las personas considera que la obesidad es una enfermedad crónica, un 28% la asocia con consecuencias de problemas emocionales o psicológicos. Además, el 17% lo relaciona con una falta de voluntad y un 12% la percibe como una consecuencia de otras enfermedades.

Entre las 120 personas que han participado en el estudio, un 3% la cataloga como un problema estético, por lo que tanto los expertos y los pacientes piden una mayor formación y concienciación para un correcto tratamiento y diagnóstico de la obesidad como una enfermedad. «Muchas veces los pacientes no son conscientes de que son obesos. Como apunta el informe, solo el 42% lo define como una enfermedad, cuando obviamente es una enfermedad, pero la percepción no es así ni el reconocimiento en cuanto a los derechos que tienen las personas con obesidad», explicó la miembro de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), Irene Bretón, según recogió Europa Press.

«El problema está en cómo diagnosticamos la enfermedad, nos empeñamos en diagnosticar la obesidad como un número, un índice de masa corporal (IMC) y nos equivocamos porque no todas las personas son iguales y tenemos que ver qué cantidad de grasa tienen y cómo se distribuye», apuntó la presidenta de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), Juana Carretera durante el debate posterior a la presentación del informe.

Entre las personas que han participado para su elaboración, la mayoría, un 88%, eran mujeres y el 70% estaban diagnosticadas de obesidad. De ellas, el 55% afirma en el documento que recibió el diagnóstico de obesidad en un tiempo inferior a seis meses, aunque el 18% tardó más de cinco años.

En cuanto a la percepción errónea de esta situación, es decir, el desconocimiento sobre la obesidad, conlleva a una subestimación de la gravedad y de su condición lo cual provoca un retraso significativo en la búsqueda de atención médica.

En cuanto a la especialización de los profesionales que emitieron el diagnóstico de obesidad, se observa diversidad en las especialidades médicas involucradas ya que, aunque un 45% de los pacientes indica que recibió el diagnóstico de un endocrinólogo, un 36% lo obtuvo de su médico de Atención Primaria. El restante 19% reporta otras fuentes de diagnóstico, que incluyen especialistas de diversas áreas médicas que tratan otras de sus patologías como cardiólogos o gastroenterólogos.

Falta de información e incomprensión

Entre las dificultades reportadas, el informe subraya que el 84% de los pacientes que han enfrentado obstáculos mencionan la falta de información o comprensión por parte de los profesionales de la salud como la principal dificultad. Además, tal y como subraya EP, el 51% menciona la dificultad para localizar un profesional con experiencia en el manejo de la obesidad. El 49% alude a largos periodo de espera para la atención especializada, y el 36% apunta a dificultades relacionadas con el acceso a pruebas o exámenes específicos necesarios para la confirmación diagnóstica. Del total de los participantes, el 67 % ha recibido atención sanitaria para la obesidad, mientras que el 33% restante no ha experimentado ningún tipo de atención en este contexto por lo que aún está sin diagnosticar.