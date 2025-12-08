Un terremoto de magnitud 4 sacude Álava, el mayor registrado en el País Vasco: ¿se esperan réplicas?

Un terremoto de magnitud 4 sacudió Álava esta pasada madrugada, con epicentro en Iruña de Oca, siendo el mayor registrado en el País Vasco. El seísmo se sintió en varias localidades, incluida la capital, Vitoria, y despertó a varios vecinos.

El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco y la Diputación de Álava han transmitido mensajes de tranquilidad a la población, confirmando que no se han producido daños personales ni materiales y que no se esperan réplicas. En caso de producirse, serían de "menor magnitud e imperceptibles para la ciudadanía".

Desde el Centro de Coordinación de Emergencias se ha pedido a la ciudadanía que se mantenga tranquila y que atienda únicamente de la información oficial.

Este centro recibió 143 llamadas tras el terremoto, muchas motivada tras recibir en los móviles alertas automáticas enviados por los sistemas operativos de estos aparatos con consejos para "mantenerse a salvo" como "ponerse los zapatos", "revisar el gas" y "evitar edificios dañados".

El diputado general de Álava, Ramiro González, ha recordado la importancia de seguir siempre la información oficial y ha señalado que, por el momento, no ha sido necesaria la intervención del cuerpo de bomberos en el territorio.

Aunque Álava no es una zona de alta actividad sísmica, expertos indican que la ocurrencia de este seísmo aumenta la probabilidad de futuros temblores menores.

El geólogo y divulgador científico Antonio Aretxabaleta ha destacado que se trata del terremoto de mayor magnitud que se ha registrado en el País Vasco, y ha señalado que, aunque existen registros históricos de seísmos menores en el siglo pasado en municipios alaveses como de Salinas de Añana y Agurain, la región no suele presentar actividad sísmica significativa.

En declaraciones a Radio Euskadi recogidas por Efe, el geólogo indicó que, una vez que se ha registrado un seísmo de esta magnitud, que ha dicho que "no ha sido especialmente violento, hay probabilidades de que haya más en un futuro".