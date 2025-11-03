Trágico accidente en Foncea (La Rioja): un muerto y seis heridos en un choque de cuatro coches

Una persona ha fallecido y otras seis han resultado heridas en un accidente ocurrido en la noche del domingo en la carretera N-232, a la altura del término municipal riojano de Foncea, según ha informado el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

El siniestro se produjo sobre las 21,36 horas de este domingo, cuando un particular comunicó al Centro de Emergencias de la colisión de cuatro coches a la altura del KM-467,500 de la citada vía.

Hasta el lugar se desplazaron los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y de SOS Castilla-León, Bomberos del CEIS, la ERIE Psicosocial y la Empresa de Mantenimiento de la Nacional y efectivos de la Guardia Civil.

Como consecuencia del impacto, un varón de 75 años y vecino de Ollauri perdió la vida. Su cuerpo fue trasladado al Instituto de Medicina Legal por los servicios funerarios.

Los seis heridos fueron evacuados a diferentes centros hospitalarios: cuatro hombres, de 44, 49, 60 y 62 años, fueron trasladados al Hospital de Santiago de Miranda de Ebro; una mujer de 30 años al Hospital Universitario de Burgos, y otra de 46 años al Hospital San Pedro de Logroño.