Ciudades de todo el mundo se unen para afrontar los riesgos del calor extremo

Un grupo de 33 localidades de todo el mundo anunció este lunes el lanzamiento del Acelerador de Ciudades Frescas, una iniciativa por la que se comprometieron a adoptar medidas urgentes y coordinadas para proteger a sus habitantes y adaptar los espacios urbanos ante un previsto futuro más caluroso.

La coalición fue anunciada en la ceremonia de apertura de la Cumbre Mundial de Alcaldes, foro que reúne a partir de este lunes a cerca de 300 autoridades municipales y regionales en Río de Janeiro y que es preparatoria para la Cumbre Climática COP30, que Brasil albergará a partir del próximo lunes en la ciudad amazónica de Belém.

Liderada por el C40, organización que reúne a un centenar de ciudades comprometidas con el combate frente al cambio climático, la iniciativa busca coordinar medidas para afrontar el calor extremo, el fenómeno meteorológico más letal a nivel mundial y que ya responde por casi medio millón de muertes anuales.

La coalición contra el calor extremo reúne a 33 ciudades que representan a unas 145 millones de personas, entre ellas Amsterdam, Atenas, Barcelona, Boston, Buenos Aires, Chicago, Fortaleza, Guadalajara, Londres, Melbourne, Milán, Bombay, Nueva York, París, Fénix, Río de Janeiro, Roma, Salvador, Santiago y Tokio.

Según el C40, el Acelerador de Ciudades Frescas ayudará a los líderes urbanos a proteger a sus residentes, salvaguardar las economías y rediseñar las ciudades para un futuro más cálido.

El Acelerador ya cuenta con un conjunto de medidas que pueden ser adoptadas por sus miembros y que fueron diseñadas en conjunto por el C40, la Fundación Rockefeller, la Fundación ClimateWorks, la Fundación Robert Wood Johnson, la Fundación Z Zurich y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca.

Los responsables de la iniciativa prevén que, si no se adoptan medias concretas, el número de personas expuestas a un calor urbano que pone en peligro sus vidas se quintuplique para 2050, especialmente entre los más vulnerables, como los ancianos, quienes trabajan al aire libre y quienes no cuentan con equipos refrigerantes.

De acuerdo con el C40, la gran mayoría de las muertes causadas por el calor extremo se pueden evitar mediante el acceso oportuno a refrigeración, hidratación, atención médica, intervenciones de salud pública y una mejor infraestructura.

La intención del proyecto es que las localidades participantes colaboraren, compartan buenas prácticas y publiquen informes de progreso de las medidas adoptadas para proteger a sus ciudadanos, como los sistemas de alerta temprana y de acceso a la refrigeración durante las emergencias.

Igualmente busca que las ciudades se adapten al clima extremo mediante la mejora de los estándares de construcción, la expansión de la cubierta arbórea y la sombra urbana, y la preparación de la infraestructura crítica.

Para el director ejecutivo de C40, Mark Watts, el calor extremo es un asesino silencioso y una amenaza global cada vez más urgente.

"El número de días en que las principales capitales experimentan temperaturas superiores a 35 grados centígrados ha aumentado un 54 % en los últimos veinte años", alertó.