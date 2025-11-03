Las necropsias determinarán las causas de la muerte de 27 perros en Palma

La Guardia Civil sigue investigando las causas de la muerte de 27 perros de caza que fueron hallados sin vida en la bodega de un barco en el puerto de Palma.

Los investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) están a la espera de los resultados de las necropsias para poder determinar las circunstancias del fallecimiento de los animales, han indicado fuentes del cuerpo.

Fue la mañana del pasado sábado cuando los cadáveres fueron localizados en el interior de una furgoneta que viajaba en la bodega de un barco procedente de Barcelona que acababa de atracar en Palma.

Al parecer, un grupo de cazadores de Mallorca habían pasado varios días en Lituania entrenando a 36 canes para la temporada de becada. De todos estos animales, los cuales estaban siendo transportados de regreso a la isla en una furgoneta, solo nueve llegaron con vida.

El Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil en Baleares se hizo cargo de las pesquisas desde el primer momento y los agentes se encuentran a la espera de obtener los resultados de las necropsias realizadas a alguno de los perros.