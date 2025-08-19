Acceso

Los transportes a varias reservas naturales en Asturias siguen suspendidos por los incendios

Afecta a Ponga, Somiedo, Muniellos, Lagos de Covadonga y Arenas-Poncebos

El servicio de transporte por autobús lanzadera a distintas reservas naturales asturianas permanece suspendido como medida de prevención ante los incendios forestales.

De esta forma, según información del Gobierno asturiano recogida por Europa Press, las restricciones afectan a las reservas de Ponga, Somiedo, Muniellos, Lagos de Covadonga y Arenas-Poncebos. Además, la ruta del Cares sigue cortada y el funicular de Bulnes no puede usarse, salvo por residentes, alojados y retornos.

En el último balance de incendios forestales en el Principado de Asturias, realizado la pasada noche, existían ocho incendios activos, ocho controlados y uno estabilizado.

