El truco definitivo para preservar el color de las flores secas y que duren más tiempo

Para los aficionados de la botánica y la jardinería, las plantas, flores y árboles que tienen en su jardín, son casi como sus hijos, cuidándolas día tras día. Sin embargo, estos vegetales, debido al pasar de los años o quizás por algún despiste, pierden sus hojas o antes de ello, se secan. O hasta toda la planta en general se puede secar, algo prácticamente inevitable. No obstante, hay algunos trucos caseros que pueden alargar la vida de nuestras plantas y proteger sus flores.

En general, las flores se secan principalmente por la pérdida de agua, ya sea por las altas temperaturas o exposición solar directa, así como la falta de riego. Pero también, el exceso de abono, falta o exceso de humedad o corrientes de aire fuertes.

Marta, también conocida en sus redes sociales como @_new_niu_, es una experta en decoración que explica en sus vídeos algunos trucos para el hogar que pueden servirnos de gran ayuda. Y así, cuenta que la laca puede ser un método para ayudar a que las flores duren intactas más tiempo y no se sequen. Y este truco radica en la laca.

Cómo preservar y proteger las flores secas para que duren más tiempo: este es el truco definitivo

En general, la laca se puede usar para poder conservar las flores secas debido a que les dota de una capa protectora que las fija, evitando que se rompan y repele el polvo, manteniendo su forma durante más tiempo. Asimismo, ayuda a mantener tanto su apariencia como su color naturales durante más tiempo.

Para usarla, debemos asegurarnos de que las flores estén realmente secas, ya que es un método de conservación que no funciona igual a cuando están en perfecto estado. Asimismo, debemos rociar una capa fina de laca a una distancia de unos veinte y treinta centímetros, separación necesaria para no estropear la flor con la fuerza del spray de la laca.

Es recomendable hacerlo en un lugar bien ventilado para evitar la acumulación de vapores de la laca, debido a que de lo contario podría provocar humedad innecesaria que provoque el efecto contrario. Asimismo, debemos dejar que la laca se seque por completo antes de tocar o mover las flores para evitar dañar los pétalos.

Más allá de la laca, hay otros trucos para conseguir proteger las flores secas. Otro de los usos puede ser con el gel de silice, pues cubrir las flores con esto en un frasco hermético puede conservar su apariencia original. Asimismo, debemos evitar la exposición directa a la luz solar de las flores secas, pues esto puede hacer que se desvanezcan con el tiempo.

La laca es un método eficaz para otras tareas que nos puedan servir en el hogar. Por ejemplo, quitar las manchas de tinta de nuestras prendas, algo casi imposible y horrible cuando sucede. También para eliminar las manchas de tinte de pelo, arañazos superficiales o incluso acabar con la electricidad estática.

Para qué puedo usar las flores cuando se secan y evitar tirarlas a la basura

Las flores secas, más allá de para decoración, pueden seguir teniendo una amplia vida y usándose en muchos casos y necesidades de nuestro hogar. Algunas de las mejores opciones están en lavandas, hortensias, rosas o amaranto, así como rosas o eucalipto, entre otras.

Nos permiten combinaciones infinitas y nuevos acabados, puesto que pueden ser expuestas en cualquier parte de nuestra casa además del jardín, patio o terraza, además de ser conservadas como un recuerdo. Por ejemplo, podemos hacer manualidades y ser utilizadas en ramos o centros de mesa, así como guirnaldas y arreglos de flores.