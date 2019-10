Un joven pierde parte del pene tras tomar Viagra y sufrir durante un mes una dolorosa erección

Nat Thind, de 26 años, tomaba Viagra de forma ocasional para mantener su vigorosidad en sus encuentros sexuales. Sin embargo, la última vez no fue nada bien. Este electricista británico residente en el condado de Hampshire tomó una pastilla azul pero la erección no cesaba. Pasó un largo y doloroso mes esperando que la situación mejorara, pero no fue así. Decidió acudir a un hospital el pasado mes de junio, en el que le diagnosticaron priapismo. Durante tres días, los médicos trataron de bajar la inflamación con anticoagulantes pero nada funcionó, por lo que procedieron a la amputación parcial del pene para lograr drenar la sangre acumulada que estaba poniendo su vida en peligro.

Cuando Nat recibió el alta médica, decidió consultar con otros especialistas, que le dijerno que los médicos que le atendieron “no sabían lo que estaban haciendo” y que en su intento por ayudarle le practicaron una cirugía en la que le provocaron un daño nervioso severo además de las secuelas evidentes en su vida sexual, disfunción, fuertes dolores y fibrosis. Para Nat no es fácil vivir con este oscuro secreto que le avergüenza y ya está buscando soluciones médicas y ha abierto una campaña en GoFundMe para recaudar fondos para los tratamientos que traten de revertir la situación.

Según relata Nat en la página de GoFundMe, como resultado de una negligencia médica "ahora me quedo con un pene mutilado, una punta adormecida, la incapacidad de lograr una erección o alcanzar el orgasmo, dolores punzantes y ardientes y fibrosis del pene. He intentado pasar por los canales oficiales, pero el departamento de salud me engañó y cada departamento trata de culpar a otro departamento de lo ocurrido".

Después de reclamar de forma oficial y extraoficial a la sanidad pública, Nat decidió buscar alternativas en otro lugar. Así, explica que "he encontrado algunas opciones de tratamiento como la reconstrucción vascular, la reconstrucción nerviosa y la reconstrucción del pene. Sin embargo, la sanidad pública lo único que me ofrece es que tome Viagra y ver cómo van las cosas".

"La otra opción de tratamiento aún está en fase experimental, peroha mostrado resultados prometedores en todos los ensayos en humanos que se han llevado a cabo desde 2009. He tratado de comunicarme y participar en estos ensayos, sin embargo, están totalmente cerrados. El tratamiento se basa en la utilización de mis propias células madre derivadas de la grasa e inyectarlas en las áreas afectadas para que mi cuerpo regenere las partes dañadas", añadió.

A principios de este mes de octubre visitó a dos especialistas en Gante y Munich, que le confirmaron lo que ya sabía: Los médicos dañaron los nervios de su pene y tal vez nunca mejoren. Deberían haber actuado antes. En estas visitas, Nat se sometió a una operación menor para tratar de mejorar su situación pero hasta dentro de un mes no sabrán si los resultados son positivos.

Mientras tanto Nat sigue manteniendo su arrepentimiento y ha pedido precaución a los jóvenes, a los que ha instado a visitar a un especialista antes de tomar por su cuenta la pastilla azul. de momento, su capaña ha logrado recaudar más de 2.500 libras en apenas un mes y espera llegar hasta las 8.000 para poder sufragar todos los gastos médicos que le ha acarreado esta mala decisión y la mala praxis de los médicos que le atendieron.