Unidos para Ucrania

No se lo pensaron y directivos de hoteles en Roma de la compañía Marriott, empleados y sus familiares, acudieron entusiasmados a la llamada para trabajar elaborando cajas con alimentos para enviar a Ucrania colaborando con la organización Rise Against Hunger Italia. La convocatoria fue después del almuerzo (italiano) que suele ser entre las 12 y las 14. La cita era en uno de los hoteles a las afueras de Roma, el Sheraton Parco de Medici y el motivo era empaquetar alimentos para enviarlos en un trailer a Ucrania y ayudar en algo a alguna de la gente que lo necesita.

Fue una acción muy bien orquestada, previamente se mandaron imprimir delantales que llevarían cada uno de los participantes así como la planificación de las mesas en donde estaban colocados los productos y todo lo necesario para armar y señalizar las cajas. Se empezaba por armarlas y colocar dentro de ellas los paquetes de pasta, arroz, salsa de tomate, lentejas, sopa de judías, zumos, fiambres, alimentos en conservas, leche, dulces, biscotes y no faltaron juguetes para los niños. Un Kit completo que llegará a Ucrania es estos días.

El contenido de las cajas para Ucrania Alicia Romay

Un evento solidario en el que participaron 200 empleados, algunos de ellos con sus hijos. Los más pequeños estaban fascinados de estar en esta acción solidaria porque está organizada de tal manera, que mientras cada uno ejecutaba la actividad que le habían adjudicado, ya fuera montar la caja, meter bolsas de pasta, dulces, zumos, etc. etc. o marcar cada caja o cerrarla con cinta de embalar, cosa que a unos se les daba muy bien y a otros no por aquello que sucede cuando el celo se hace un lío y los nervios de hacerlo rápido no acompañaban, para después darla a los chicos que las embalaban para llevarlas a continuación al enorme tráiler que transportaría el envío hasta Ucrania,

Se organizaron cadenas humanas que al ritmo de canciones de super moda en Italia como la que canta el famoso j-Ax “Ostia Lido” la gente cantaba, bailaba al mismo tiempo que embalaba, etiquetaba, cargaba o lo que le hubiera tocado. Había un ambientazo y también entre las mesas se competía para ser el primero en terminar la línea de producción.

Estamos acostumbrados a ver en los grandes hoteles a los directores generales siempre vestidos con trajes de chaqueta y muy acicalados pero esta vez, tuvieron que dejar las chaquetas en casa, los tacones, las faldas, las corbatas y los bolsos para arremangarse y embalar, empaquetar y ayudar en esta causa.

Hay iniciativas que motivan y que uniendo esfuerzos como lo han hecho los altos cargos de hoteles de lujo de Roma se fomenta la solidaridad.