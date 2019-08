Vacaciones... bienvenidas sean

Para muchos se han acabado, para otros pocos están a punto de empezar. Aun así, hay algo en lo que todos estamos de acuerdo: las vacaciones siempre nos parecen pocas. Todos anhelamos esos días en los que el despertador pasa a ser un mero elemento decorativo y se dejan a un lado las obligaciones habituales.

Sin embargo, se puede decir que los españoles podemos darnos con un canto en los dientes respecto a nuestros días de asueto, pues somos el tercer país de todo el mundo que más días de vacaciones disfruta al año por detrás de Francia y Finlandia. Dentro del bloque comunitario, España no es igualada por ningún socio; y fuera, le igualan países como Panamá, Burkina Faso o Rusia.

Por debajo están Canadá y China, que disponen de 10 y 5 días de disfrute. Aun así, no tienen motivo de queja, estas cantidades parecen todo un lujo si las comparamos con una de las grandes potencias mundiales. La ley federal de EEUU no obliga a pagar por días no trabajados y las políticas de vacaciones varían ampliamente. Para muchos, las vacaciones son un privilegio, no un derecho.

Es por ello que reconocen cero días de descanso retribuidos en su legislación, una tendencia seguida por Palau, Micronesia, Islas Marshall... Sin embargo, sí se trata de un derecho en algunos Estados del gigante americano, lo que dota al país en su conjunto de una media de 10 días de libranza al año. Así, Nueva York, por ejemplo, otorga a sus trabajadores unos 15 días anuales; 12 en el caso de Miami; y 10 en Los Ángeles.

Pero si hay algo más importante que tachar días en el calendario para acercar los ansiados días de descanso es la carga de trabajo que hay que realizar hasta que se llega a la meta.

Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en el que incluye a 38 países, México se corona como el país con más horas trabajadas (2.225 horas/año), seguido por Costa Rica (2.212) y Corea del Sur (2.069). Alemania, Reino Unido, Japón y Estados Unidos se encuentran a la cola. Así que ... «virgencita virgencita... que nos quedemos como estamos».