Valeria Quer defiende a su padre: “Es una locura, lo desmiento”

La hermana de Diana Quer, Valeria, ha desmentido que su padre haya intentando atropellar a su madre Diana López Pinel. “Me ha llegado la información de que mi madre ha dicho que mi padre intentó matarla. Cualquiera que conozca a mi padre lo cree. Es una completa locura y lo desmiento completamente”. Asimismo, en su cuenta de Instagram, la joven ha criticado a los medios de comunicación: “La Prensa me hacéis reír sacando noticias cuando no tenéis ni puta idea de lo que ha pasado”. Además, Valeria ha subido una imagen en la que se la ve abrazando a su progenitor en la que asegura que Juan Carlos “eres lo más grande que me ha dado la vida. Te amo a morir”.

El padre Diana Quer ha pasado hoy a disposición judicial después de que su ex mujer se presentara en el cuartel de la Guardia Civil de Majadahonda para denunciar a su ex marido por un presunto delito de violencia de género. La madre de asegura que sobre las tres de la tarde de ayer martes ambos discutieron en la rampa del garaje de la vivienda, y durante la misma se produjo un forcejeo. Así, tal y como adelantó “Nius”, el padre de sus dos hijas le había golpeado en un pómulo y la había intentado atropellar con su vehículo.

No es la primera vez que la madre de Diana Quer denuncia a su ex. En este sentido, cabe recordar que durante la búsqueda de la joven desaparecida en agosto de 2016 en A Pobra do Caramiñal (La Coruña), los padres explicaron estos asuntos. Así, Juan Carlos Quer declaró a las puertas de los juzgados de Ribeira: “Mis antecedentes legales son los siguientes: hasta que contraje matrimonio jamás en mi vida tuve una denuncia, ni ningún problema con la Justicia. En los 24 años de matrimonio y 22 de noviazgo, jamás tuve denuncia alguna de mi ex mujer. Solamente a raíz de la demanda de divorcio que ella instó, y muchos de ustedes sabrán leer entre líneas para conocer cuál era la verdadera razón que había detrás de esa ruptura, cayeron 9 o 10 denuncias que, por supuesto, todas se han archivado o todos los cargos se han sobreseído. Lean entre líneas”. El último enfrentamiento fue por la emisión de un vídeo, que el padre no quería que fuera emitido y la madre sí.