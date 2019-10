El Premio Nobel de Fisiología o Medicina 2019 ha sido otorgado a los científicos William G. Kaelin, Jr, Peter J. Ratcliffe y Gregg L. Semenza, informa Ap.

Recibieron el premio conjuntamente por sus descubrimientos sobre “cómo las células perciben y se adaptan a la disponibilidad de oxígeno”, tal y como acaba de anunciar el Comité de los Nobel. Es el premio número 110 en la categoría otorgado desde 1901. El Instituto Karolinska dijo en un comunicado que el trío debería compartir el premio en efectivo de 9 millones de coronas ($ 918,000).

El premio de Medicina es el primero de los Nobel que se entregarán esta semana. Le seguirán el de Física mañana martes, Química el miércoles, Literatura el jueves, el viernes el Nobel de la Paz, y Economía el lunes 14 de octubre. En Medicina, el instituto Karolinska recibió 633 candidaturas.

Uno de los premios más esperados será el del Nobel de la Paz. La militante sueca Greta Thunberg, creadora del movimiento “Fridays for Future” contra el cambio climático, es la favorita en las apuestas, aunque para este galardón el comité ha recibido 301 candidaturas.

Tradicionalmente sensible a las preocupaciones de la opinión pública, el comité no pudo no haber visto el fenómeno “Greta” y la movilización que provocó en las jóvenes generaciones en su combate para alertar a los líderes mundiales sobre la urgencia de la lucha contra el calentamiento global.

“Lo que ha hecho desde el año pasado es extraordinario”, estima Dan Smith, director del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI, según sus siglas en inglés). “El cambio climático es un problema que está estrechamente vinculado con la seguridad y la paz”, agrega.

Sin embargo, para Henrik Urdal, director del Centro de Investigación para la Paz (PRIO), es “muy improbable” que Thunberg sea premiada por dos motivos: su juventud y la carencia de pruebas claras de un vínculo entre calentamiento global y conflicto armado.

Entre los candidatos también son mencionados el primer ministro etíope Abiy Ahmed, artífice de la reconciliación con Eritrea, y oenegés como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Para cada premio hay numerosas especulaciones, pero cualquier pronóstico es arriesgado, ya que las listas de los candidatos se mantienen en secreto desde hace 50 años.