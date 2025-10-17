La IA se convierte en el cerebro del crimen: el plan de un adolescente para autosecuestrarse que ha puesto en alerta al FBI

La Oficina del Sheriff del Condado de Marion reveló el arresto de Caden Speight, un adolescente de 17 años residente en Citrus Springs, por una compleja trama de engaño y falsedad. El joven fue acusado de presentar pruebas falsas, disparar a un vehículo, realizar una denuncia fraudulenta y posesión ilegal de arma de fuego.

El incidente desencadenó una extensa operación policial tras la supuesta denuncia de un ataque, motivando una investigación exhaustiva sobre la veracidad de su relato dramático.

Las autoridades iniciaron las pesquisas después de un mensaje enviado por Speight a un grupo familiar, donde afirmaba estar bajo un supuesto ataque de cuatro individuos armados. Los agentes encontraron evidencias aparentemente comprometedoras: un agujero de bala en un parabrisas, rastros de sangre y señales de arrastre en el terreno.

Una investigación detallada que revela el montaje

El operativo de búsqueda movilizó recursos significativos, incluyendo la participación del FBI y el Departamento de Aplicación de la Ley de Florida. Helicópteros sobrevolaron la zona mientras se emitía una alerta general para localizar al supuesto víctima.

Speight fue finalmente encontrado en un estacionamiento en Williston, portando el arma de su padre y una bicicleta. Presentaba una herida de bala en su pierna derecha que le había fracturado el fémur, manteniendo su versión de haber sido atacado.

La investigación reveló detalles fascinantes que desmontan su narrativa. El joven había realizado búsquedas en ChatGPT sobre cárteles mexicanos y técnicas de extracción de sangre. Además, había comprado materiales en un Walmart y adquirido equipo de acampada, encontrándose posteriormente una tienda de campaña procedente de una caja de donaciones.

Sus padres declararon que el adolescente había mencionado previamente la idea de huir, aunque sin mostrar signos concretos de intención. Tras su arresto, Speight fue liberado bajo fianza mientras las autoridades continúan las diligencias para esclarecer completamente los hechos.

El caso evidencia la complejidad de las motivaciones juveniles y los riesgos de fabricar historias falsas que movilizan importantes recursos policiales, generando consecuencias legales significativas para el adolescente.