'28 días después' vuelve al cine 23 años después de manera sumamente acotada antes del estreno de la nueva película

Aunque ahora se ha relajado un poco en lo que a número de producciones se refiere, claro que no han desaparecido del todo, hace ya algunos años todo lo que tenía que ver con zombis parecía triunfar, lo que llevó al género, en poco tiempo, a su inevitable sobreexplotación y al hastío general del público.

Pero, en 2002, una cinta nos devolvía la ilusión, una 28 días después dirigida por Danny Boyle y escrita por Alex Garland que revolucionó el cine de terror con su enfoque visceral y sus infectados de rápidos movimientos, alejándose de los lentos zombis tradicionales.

Infectados, no zombis

La historia de Jim (Cillian Murphy), un mensajero que despierta en un Londres postapocalíptico tras un brote del virus de la rabia, cautivó por su atmósfera cruda, filmada con cámaras digitales, y su exploración de la fragilidad humana. Con un presupuesto de apenas 8 millones de dólares, recaudó más de 82 millones y se convirtió en un clásico moderno.

La película no solo revitalizó el género, inspirando obras como The Walking Dead, sino que también dejó un duradero legado con su secuela, 28 semanas después, de 2007, y ahora, pretende repetir lo propio con 28 años después, primera parte de una nueva trilogía que llegará a los cines el 20 de junio de 2025.

De nuevo en cines

Como preludio a este estreno, 28 días despuésregresará a los cines en España en una proyección especial los días 21 y 22 de mayo de 2025, y ojo porque también lo hará solamente en unas pocas sesiones cada día. Estas ofrecerán la película tanto en versión original subtitulada (VOSE) como doblada al español, dependiendo del cine y el horario, por lo que os aconsejamos consultar con vuestro cine de confianza.

Una oportunidad única para redescubrir en pantalla grande las icónicas escenas de un Londres desierto y la banda sonora de John Murphy, cuyo tema In the House – In a Heartbeat sigue siendo inolvidable. Las entradas ya están disponibles en las webs de los cines participantes.