Las 7 mejores apps para que los niños aprendan inglés jugando (Actualizado 2025)

La mejor forma de aprender inglés es divirtiéndose, porque así se interioriza el conocimiento de forma más orgánica, como sucede en otras materias de la educación. Precisamente por ello, en este artículo te mostraremos las 7 mejores apps para que los niños aprendan inglés jugando.

Hay muchas apps para que los niños aprendan inglés mientras juegan. Sin embargo, hemos seleccionado las 7 mejores, para que, escojas la que escojas, tu niño le saque partido. Hablaremos de los puntos fuertes de cada una, además de para cómo funciona. De este modo, podrás elegir la que mejor se adapte. Además, aunque hay dos que 2 exclusivas de Android, las otras 5 están tanto para Android como para iPhone.

Cuáles son las mejores apps para que los niños aprendan inglés jugando

Como hemos indicado, existen muchas apps para aprender inglés jugando. Hemos tomado las 7 mejores, que te mostraremos a continuación, pero, ojo, no las hemos ordenado por calidad, ya que sostenemos que todas son buenas, y la que mejor se adapta a cada persona depende de la propia persona.

Lingokids - Aprender en inglés (Android y iPhone)

Lingokids es una de las apps más exitosas para aprender inglés jugando Lingokids

Lingokids es una de las apps para aprender inglés jugando que no podía faltar. Cuenta con 3.000 minijuegos, que pueden ser solo de inglés, o combinadas con otras actividades que rozan campos, como la música, el arte o la historia. Todo ello con un enfoque muy amigable para que el niño juegue sin presión.

Está gratuita tanto en Android como en iPhone. Incluye compras desde la app, para desbloquear funciones o niveles, aunque con la versión base ya cuentas con un gran número de minijuegos.

Aprende inglés jugando (Android)

"Aprende inglés jugando" es una de esas apps con un nombre muy descriptivo Aprende inglés jugando

No hay que ser un lince para descubrir que 'Aprende inglés jugando' es una app para aprender inglés jugando. Resulta una de las aplicaciones más descargadas de esta categoría, ya que goza de un gran éxito gracias a su mecánica de minijuegos, como acertijos (sencillitos) o sopas de letras.

Es una app gratuita y no incluye compras en su interior, así que lo descargas es lo que tienes, sin necesidad de ampliarla con añadidos de pago. El problema es que solo está disponible en la Google Play Store; o sea, para móviles Android.

Tech Your Monster to Read (Android y iPhone)

Este juego para aprender inglés tiene una mecánica muy interesante Teach Your Monster to Read

Entre los mejores juegos para aprender inglés para niños no puede faltar Tech Your Monster to Read. Es un título bastante peculiar, puesto que trata de enseñarle a un monstruito a leer en inglés para que supere desafíos. Lo que sucede, y es donde está la clave del juego, es que los niños aprenden a leer en inglés, y refuerzan sus conocimientos, al mismo tiempo que el monstruito.

Este juego para aprender inglés está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone. Eso sí, no se nos puede olvidar comentar que es una app de pago. Cuesta 9,99 euros en ambas versiones. Mucha gente ha pagado por ella, ya que cuenta con más de 1 millón de descargas, solo en la versión Android.

English for kids (Android)

Tiene juegos muy básicos, y eso es bueno para los más pequeños English for kids

También tenemos English for Kids, que es una aplicación para aprender inglés con juegos. Concretamente, se centra en el, como colores, letras, números o comidas. Por ello es, aunque también permitirá mejorar el vocabulario de bebidas o vehículos a los niños más mayores.

Está gratis en Android, ya que puedes descargarlo desde la Play Store. Eso sí, tiene anuncios y compras en la aplicación. Para iPhone no está, ya que existe una app llamada igual, pero que resulta distinta, también para aprender inglés, pero más formal; o sea, con menos minijuegos.

Juegos para aprender inglés (Android y iPhone)

Lo bueno de 'Juegos para aprender inglés' es que permite jugar sin conexión Juegos para aprender inglés

Efectivamente, al igual que todas las de la lista Juegos para aprender inglés es una app con juegos para aprender inglés. Eso sí, sirve tanto para niños como para adultos y adolescentes, lo que la hace muy variada. Además, cuenta con una capacidad muy interesante: no implica necesidad de tener Internet, puedes jugar sin conexión.

Está disponible tanto para Android como para iPhone, donde ha resultado un éxito en ambas plataformas. Eso sí, contiene anuncios y permite compras directas en la aplicación.

Aprende Inglés - Studycat (Android y iPhone)

Studycat aboga por una inmersión lingüística completa Studycat

Studycat es una app para que los niños aprendan inglés jugando que se centra en la inmersión lingüística. Esto quiere decir que no hay una pizca de español en ella, sino que todo es inglés. Aparte de este punto clave, tenemos que cuenta con diversos minijuegos, diversas voces, para los ejercicios en inglés y hasta canciones. Es una de las aplicaciones más completas.

Está disponible tanto para móviles Android como para iPhone. No tienen anuncios, pero cuenta con compras dentro de la app. Como curiosidad, existen otras versiones, pero para aprender español.

Simpler: Aprende Inglés Rápido (Android y iPhone)

Simpler es la última de nuestra lista de las mejores apps para que los niños aprendan inglés jugando Simpler

Finalizamos la lista de mejores apps para aprender inglés jugando con Simpler: Aprende Inglés Rápido. Posiblemente sea la que menos juegos tiene, porque es más "formal" y metódica, pero, aun así, tiene los suficientes como para incluirla en nuestra lista de las mejores apps para que los niños aprendan inglés jugando.

Está disponible tanto para Android como para iPhone, con compras en la aplicación para ambas, pero gratis y sin anuncios.

Páginas web con minijuegos en inglés

Hay webs que también tienen minijuegos para aprender inglés Cokitos

No es necesario descargar una app para aprender inglés jugando, también puedes recurrir a páginas web con minijuegos. Aquí te dejamos varias para que entres desde un ordenador, aunque también es posible desde el móvil o una tablet.