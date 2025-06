Adamo aprieta aún más el low-cost con su nueva tarifa de fibra y móvil por menos de 20 euros

El low-cost está más apretado que nunca, y la nueva tarifa de Adamo es prueba de ello. La operadora española ha lanzado un plan combinado de fibra y móvil que ofrece 400 Mb con 17 GB y llamadas ilimitadas por 19 euros al mes.

De este modo, la compañía, con foco en la España rural, pero que está disponible también en las ciudades, busca ganar espacio en el low-cost con una combinación de fibra y móvil por un precio inferior a 20 euros. Ya está disponible en su página web.

Condiciones y prestaciones de la tarifa

Precio de 19 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 400 Mb

Línea móvil 4G de 17 GB y llamadas ilimitadas

Puedes añadir líneas móviles desde 6 euros más

Instalación gratuita del router

Cuota de activación de 12,10 euros

Permanencia de 12 meses prorrateable de 163,35 euros

Regala una tarjeta regalo de Amazon por un valor de 25 euros (solo si contratas desde la web)

Contrata la tarifa en la web de Adamo.

En general, destaca por resultar bastante barata. Por menos de 20 euros tenemos fibra y móvil, con una velocidad de fibra buena para hogares de parejas o pocas personas, y con una cantidad de datos móviles que no está mal para quienes no demanden muchos datos, aunque puede quedarse corta para quienes más usen Internet. El móvil no tiene velocidad 5G, sino 4G.

Sus condiciones tienen puntos positivos y negativos a tener en cuenta, como que la instalación del router es gratuita (algo bueno) o que tiene permanencia de 12 meses (algo malo). Sin embargo, la permanencia al menos es prorrateable, por lo que, si te vas, pagarás según los días que te queden. Eso sí, la cuota de activación es de 12,10 euros (incluidos en la primera factura), aunque también es cierto que regala 25 euros para Amazon, si contratas desde la web.

Incluye una línea móvil, pero si necesitáis más, siempre puedes añadir otras líneas desde 6 euros al mes. Lo que también es posible añadir es la televisión propia de Adamo, que incluye canales, películas, series y hasta LaLiga Hypermotion (2ª división española). Para ello dispones de dos opciones:

Adamo TV Premium (6 euros al mes) : incluye más de 160 canales y permite ver contenidos hasta en 3 dispositivos diferentes al mismo tiempo.

: incluye más de 160 canales y permite ver contenidos hasta en 3 dispositivos diferentes al mismo tiempo. Adamo TV Total (12 euros al mes): es la versión más completa. No incluye 160 canales, sino más de 175, siendo estos 15 más premium. Permite reproducirse en cuatro dispositivos al mismo tiempo.

Luego está Adamo TV Basic que solo cuesta 3 euros e integra 140 canales, pero que no tiene LaLiga Hypermotion y cuya reproducción simultánea se reduce a 2 dispositivos.

La oferta se encuentra activa desde hoy, 26 de junio de 2025, y puede contratarse en 230 municipios que, según la operadora, están repartidos por casi todas las comunidades autónomas de España.